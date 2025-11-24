Slušaj vest

Kada se elitni vrh planete okupi na jednom mestu, dani protiču u razgovorima o najvažnijim globalnim temama. Ipak, prema iskustvima onih koji poznaju događanja iza zatvorenih vrata, noću se atmosfera potpuno menja – tada preovlađuju luksuzni provodi, intimno druženje i pratnja elitnih eskort dama.

Ispovest žene iz unutrašnjosti tog sveta

Za Daily Mail o tome je govorila Salomea Baltjus, pravog imena Hana Lakomi. Potiče iz Nemačke, završila je studije filozofije i magistarske programe, a pored angažmana u eskort industriji, bavi se pisanjem knjiga i kolumni o toj temi.

Prestižne agencije, navodi ona, uoči velikih skupova dovode čitave grupe žena koje moraju da ispune visoke kriterijume – ne samo fizičke, već i intelektualne, jer klijentima treba sagovornica koja može da se uklopi u društvo milijardera, političara i poslovnih lidera.

Ko se najčešće nalazi među eskort damama

"Studentkinje prestižnih univerziteta u dvadesetim godinama često se nađu među njima jer posao sa milijarderima omogućava da plate školovanje", objašnjava Salomea i ističe da je jedno od ključnih pravila koje svi moraju da poštuju jeste preciznost.

"Jednostavna tačnost je vrlina koju vrlo cene", kaže ona.

Kako izgledaju susreti iza kulisa

Sastanci se po pravilu odvijaju u luksuznim hotelima, često onima gde noćenje košta oko 1.000 evra. Salomea navodi da njene usluge iznose 1.000 evra za dva sata, a među njenim najtraženijim specijalnostima su određene tematske uloge, poput stroge, se*si učiteljice.

Dame koje rade tokom prestižnih događaja imaju strogo definisan kodeks oblačenja. Umesto provokativnih modnih izbora, biraju elegantna poslovna odela kako bi se uklopile u korporativno okruženje i izbegle neželjene komentare. Većina njih dolazi sa unapred popunjenim rasporedom, pa im tokom boravka nije potrebno traženje dodatnih klijenata.

Situacije kojih nema u zvaničnim izveštajima

"Sastanak podrazumeva da u dva ujutru gledate u cev pištolja hotelskog obezbeđenja, a zatim s njim delite čokoladne bombone i ogovarate bogataše", ispričala je Salomea uz smeh, opisujući neočekivane momente iz posla.

Najmoćniji ljudi, dodaje ona, kada se opuste, ne govore samo o moći i novcu.

"Opijeni i opušteni, priznaju da ih najviše plaši… posledice globalnog zagrevanja", otkriva Salomea.

Svesni su da će klimatske promene najpre pogoditi najsiromašnije, ali i da će dugoročno uticati i na njihov sopstveni način života.

I pored svega – luksuz ostaje prioritet

Uprkos svesti o šteti koju prave privatni letovi i raskošan život, klijenti ne planiraju da se odreknu privilegija.

"Njihov moto je da treba uživati u životu sada, ne uskraćujući sebi ni najmanje radosti", kaže Salomea.

Ističe i da joj je obrazovanje pomoglo da bolje razume ljude kojima pruža društvo.

"Osim atraktivnog izgleda, oni u ženama cene i intelekt, jednostavnost i tačnost", zaključuje ona.

