Pravoslavni sveštenik govori o grehu koji muškarci retko pominju na ispovesti

Otac Ljubomir Ranković jednom je otvoreno govorio o temi zbog koje mnoge žene odlaze kod duhovnika sa teškim srcem, dok muškarci o tome uglavnom ćute.

Greh koji, prema njegovim rečima, muškarci retko priznaju

Sveštenik je istakao da postoji jedan „strašan greh” koji muževi gotovo nikada ne pominju, iako ostavlja duboke tragove na porodicu i društvo.

„Bližimo se prazniku Rođenja Sina Božjeg, koji je svojom radošću obasjao svaki početak života, posebno rođenje deteta. Prva zapovest ljudima glasi: ‘Rađajte se i množite se’. A mi živimo u zemlji u kojoj hara bela kuga. Godišnje nestane ceo jedan grad od 50.000 ljudi, dok statistika beleži stotine hiljada izvršenih abortusa”, rekao je otac Ranković.

Žene priznaju, muškarci ćute

Prema njegovim rečima, žene – majke, supruge i devojke – često dolaze na ispovest sa teškim osećajem krivice, mnoge od njih u suzama priznaju ovaj greh, neretko i pod pritiskom partnera.

Međutim, ono što mu najviše smeta jeste činjenica da muškarci, kako kaže, skoro nikada ne priznaju svoj deo odgovornosti. Ne govore o pritisku koji su vršili, niti o saučesništvu. Ne pokazuju kajanje.

Poziv na odgovornost

„Apelujem na muževe i pozivam ih da preuzmu odgovornost pred Bogom, pred ljudima, istorijom i sopstvenom savešću“, poručuje otac Ranković.

