Žena koja se predstavlja kao Dona iz Edinburga sa javnosti je podelila svoju priču o odrastanju u hraniteljskoj porodici. Od treće bila je u sistemu za usvajanje dece, a godinama kasnije to je izrazito uticalo na njen život, posebno kada je postala majka.

Sa 19 godina pronašla je svoju biološku majku ali susret nije prošao ni izbliza onako kako je zamišljala:

"Želela sam samo da podelim svoju priču. Usvojena sam sa pet godina. Kod tadašnjih budućih hranitelja došla sam kada sam imala tri. Bila sam označena problematično dete. Moja mama i tata bili su najbolji roditelji koje sam mogla da poželim, ali kao i svakom drugom usvojenom detetu, bilo mi je važno da znam odakle dolazim. Sa devetnaest godina, mama i tata su mi pomogli da pronađem ženu koja me je rodila. Upoznala sam je i, koliko se mene ticalo, to je bilo dovoljno i tu sam stala", počela je ispovest ova žena.

Život u strahu da će joj oduzeti dete

"Udala sam se i ostala trudna sa svojim prvim detetom. Strah da će mi neko oduzeti moju bebu zato što sam i sama bila usvojena bio je stvaran. Nakon trećeg deteta, odlučila sam da ponovo pokušam kontakt sa ženom koja me je rodila, ali nije uspelo, odbijanje je uvek bilo tu. Poenta je sledeća: imala sam najbolju moguću porodicu, a „druga strana“ nije bila ni približno bolja. Iako mi je bilo važno da saznam odakle potičem, to mi nikada nije donelo ništa više od same činjenice. Upoznala sam njenu drugu decu, ali to nije dobro prošlo, nisu me zaista prihvatali kao svoju sestru", napisala je u svojoj ispovesti.

Ostala bez roditelja u razmaku od 9 meseci

"Izgubila sam oba roditelja u razmaku od devet meseci, a oko godinu dana kasnije, preminula je i žena koja me je rodila. Nikada nisam upoznala, niti osećam potrebu da upoznam, svog biološkog oca. U miru sam sa time što me ta porodica nije želela jer sam već imala sve što mi je trebalo i više nego što sam mogla da poželim. Zanimljivo je koliko svaki usvojenik drugačije nosi svoje iskustvo i koliko ne dobiju svi priliku da imaju najbolje roditelje. Samo sam želela da ispričam svoju priču i da svako ko traga zapamti: možda neće dobiti bajku koju očekuju", završila je svoju ispovest.