Na TikTok profilu „Kelley Daring“ majke širom sveta anonimno izljevaju svoje tajne misli, one koje društvo ne želi da čuje: da žale što su rodile decu.

Keli, koja otvoreno kaže da je srećna što nema potomstvo, pokrenula je lavinu reakcija čim je progovorila o ženama koje se kaju što su postale majke. Samo jedan njen video bio je dovoljan da joj se jave desetine žena, a njen TikTok se pretvorio u digitalni dnevnik najdubljih i najbolnijih osećanja roditeljstva.

Jedna od najintenzivnijih ispovesti koju je Keli podelila dolazi od žene koja ne krije svoja osećanja prema detetu. Njenu priču prenosimo u celosti:

„Nikada nisam želela decu, ali bila sam nepažljiva i zatrudnela sam. To je bila najgora vest koju sam dobila u životu. Jedina misao koju sam imala je da sam uništila sebi život zauvek. Htela sam da abortiram, ali zakon u zemlji u kojoj živim to ne dozvoljava. Svi su bili srećni osim mene. Svi su voleli bebu osim mene.

Foto: printscreen/tiktok/kelleydaring

Ona opisuje da je trudnoću provela plašeći se budućnosti, osećajući da je izgubila sebe:

"Moja trudnoća, iako je bila dobra, prošla je u tuzi jer sam stalno mislila kako je moj život gotov. Ništa više nije moje i ja ne mogu da uradim ništa da to promenim. Moje vreme više nije moje, moje telo više nije moje. Nemam više slobodu ni autonomiju. Ne mogu više da radim šta želim kad god želim. Moj sin već ima pet meseci i ja ne osećam ljubav prema njemu i nikada nisam. Nežna sam i pažljiva prema njemu jer nije on kriv za moju neodgovornost. Mrzim što sam majka.

Izgubila sam svoj identitet i više nisam ja ja, sada sam samo majka. Postala sam nevidljiva i imam postporođajnu depresiju. Svakog dana plačem i imam napade panike i agresije koje je nekada jako teško kontrolisati. Nikada nisam mislila da mogu da se osećam potpuno otupljeno i potpuno preplavljeno istovremeno."

Samo zahvaljujući partneru, koji je podržava i ne osuđuje, uspeva da ostane na nogama. Uskoro kreće na terapiju jer, kako kaže, više ne može sama.

"Bežim na posao jer tih par sati koje provedem bez svog sina su najbolji u danu. Izgubila sam svaku želju da budem sa svojim suprugom. Samo pomisao da budem intimna s mojim suprugom i da onda zatrudnim drugi put čini da se paralizujem od straha. Okreće mi se stomak na tu pomisao i doslovno kreće da me boli.

Srećom, imam divnog supruga koji mi je puno pomogao i koji je stalno uz mene. Pomaže mi oko kuće i ne osuđuje me zbog onoga što mislim i osećam. Krećem uskoro na psihoterapiju jer ne mogu više da se nosim sa ovim sama. Kad bih mogla da vratim vreme i da ne rodim dete učinila bih to u sekundi i ne bih trepnula.“

Reakcije TikTok zajednice

Komentari ispod videa brzo su se proširili društvenim mrežama:

„Radim za ginekologa 11 godina. Volim svoj posao, ali mislim da me upravo on odvratio od braka i dece jer svakog dana gledam realnost.“

„Više bih volela da žalim što nemam decu, nego da imam dete i žalim zbog toga.“

„Imala sam majku koja se ovako osećala. Verujte mi, to ostavlja trag. Trauma je teška i duboka.“

„Svakog puta kad sanjam da sam trudna ili imam bebu, budim se preznojena i srećna što nije stvarno.“

