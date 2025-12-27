Slušaj vest

Kamiondžija Jovica iz okolice Kruševca proveo je poslednjih 12 godina života krstareći drumovima Balkana. Danju, noću, po kiši, po snegu – njegova kabina bila je i dom i zatvor, a volan jedini svedok njegovih misli i osećanja. Vozio je da bi njegova porodica imala krov nad glavom, da bi stan u koji su on i supruga uložili sav svoj trud bio opremljen, da bi deca imala sve što mu je u tom trenutku izgledalo kao "osnovno". Svaki pređeni kilometar bio je mala pobeda, a svaki dinar zaradjen za kuću - čin ljubavi i žrtve.

I dok su točkovi kamiona gutali kilometre, Jovica je gutao knedle usamljenosti, verujući da kod kuće neko broji dane do njegovog povratka, da deca čekaju, da supruga strpljivo broji sate do njegovog osmeha.

Godine odsustva i čekanja

Kamiondžija Foto: Michael Piepgras / Panthermedia / Profimedia

"Često nisam znao ni koji je dan. Samo sam vozio. Znao sam da svaka vožnja donosi još koji dinar više za kuću, za decu, za nju... Mislio sam da gradimo život zajedno," priseća se Jovica.

Ali kako su godine prolazile, shvatio je da nije jedini koji je brojao dane. Osetio je kako se njegova supruga udaljava, kako iz njihove zajedničke svakodnevice nestaje toplina i osmeh.

"Ja sam mislio da je to normalno, stalno sam bio na putu, ona sama sa decom. Viđali smo se tri puta godišnje, kad uspem da dobijem odmor. Ja sam uvek odbrojavao dane do našeg dolaska, a ona moje odsustvo pametno iskoristila."

Dani koji su promenili sve

A onda je došao taj šok. Tog jutra, kaže Jovica, sve je delovalo kao da Bog nameštao da se poklopi – niz događaja koji su ga potpuno paralizovali.

Kamiondžija Foto: Shutterstock

"Imao sam turu za Beč, istovar, kad me je šef pozvao i rekao da će kamion da preuzme kolega sa jednim mlađim dečkom, a ja da idem kući i javim se kroz par dana. Bio sam blizu Kruševca, odlučio da ih iznenadim. Vraćao sam se avionom do Beograda, svratio u šoping da kupim nešto za klince i parfem za suprugu. Ušao sam tiho, nisam hteo da je budim... A onda sam čuo smeh. Muški smeh. U mojoj kući. U našem krevetu."

Jovica je zanemeo. Noge su mu klecale, ruke drhtale, a srce – kao da je stalo.

"Kad sam video s kim me vara odrazilo se na moje zdravlje. Znate onaj osećaj kad krv krene da vam ključa, a telo da se hladi? To. Taj čovek... bio mi je nekadašnji kolega, čak sam mu i pozajmljivao pare kad nije imao."

Osećaj izdaje i nepravde

"Znam da mi je zujalo u ušima, mrak pao na oči. Plašio sam se svojih postupaka, a moja žena... neprepoznatljiva. Mrtva hladna. Kao da je to sasvim uobičajen prizor. Kasnije sam shvatio da je to za nju bilo olakšanje. Kao da je čekala da ja kažem – odlazi! Pa da bude da sam ja taj koji je odlučio da se rastanemo."

Dok Jovica nije mogao da razluči san od stvarnosti, njegova supruga je bez trunke kajanja spakovala kofere i otišla – sa ljubavnikom. Svi novci koje je Jovica slao godinama, potrošeni su na luksuz, večere i poklone za drugog muškarca.

Kamiondžija Foto: SeventyFour Images / Alamy / Profimedia

"Zamislite da 12 godina radite, ne viđate decu, živite na autoputu, a onda shvatite da ste zapravo finansirali tuđu ljubavnu romansu", priča Jovica kroz gorak osmeh.

Ovaj emocionalni udarac nije prošao bez posledica po Jovicu. Ubrzo je saznao da boluje od šećera, izgubio je 18 kilograma, i morao je da se oslanja na terapije, lekove i podršku prijatelja. Njegov život se promenio — iako i dalje vozi, kaže da više ne sanja o kući. Kuće, u pravom smislu te reči, više nema.

"Pokušavam da idem dalje. Radim, vozim, trudim se da se oporavim. Ali više ne maštam o onome što sam izgubio, jer više ne postoji. Naučio sam da kuću ne čine zidovi, već ljudi koji u njoj žive. A oni koji su odabrali da odu, jednostavno nisu moji."

Priča o čoveku koji je deceniju i po provodio u potrazi za boljim životom za svoju porodicu, samo da bi shvatio da su ljubav i poverenje krhkiji nego što je ikada mogao da zamisli.

