Žena koja nikada nije imala intimne odnose u 35. godini otkrila je zašto se svesno kloni izlazaka i kako ljudi reaguju na njen izbor.

Loren Harkins nikada nije imala partnera, nikada nije bila na dejtu i nikada nije bila intimna sa nekim. Iako to često izaziva kritike ona, koja sebe opisuje kao kasni cvet, potpuno je spokojna sa svojim izborima i trenutno nema naročito interesovanje za zabavljanje.

Loren Foto: itslaurenciaga/Instagram

„Nikada se nisam osećala posramljeno što sam devica ili što imam ograničeno seksualno iskustvo, i oduvek sam o tome otvoreno govorila čak i kao tinejdžerka. Mislim da je to zapravo prilično kul. To mi spada u istu kategoriju kao to što ne pijem, ne pušim i ne koristim nikakve supstance, jednostavno još jedan način na koji biram da poštujem svoje telo, svoju energiju i svoje granice. Za mene je intimnost oduvek bila nešto značajno, nešto što se ne radi na brzinu samo da bih „držala korak“ sa drugima. Mislim da je veoma snažno kada svesno biraš kome dozvoljavaš da uđe u tvoj život i tvoj prostor.“

Ova devojka, koja dolazi iz Mejna u SAD, nada se da će jednog dana biti u dugoj vezi, ali je odlučila da ne želi decu, pa ne oseća nikakvu žurbu.

„Ne vidim potrebu da išta forsiram, radije ću sačekati vezu i muškarca koji mi zaista deluje kao da je namenjen meni“, kaže ona.

Pošto svoje iskustvo deli na Instagramu i TikToku, gde joj objave imaju milione pregleda, Loren nije nepoznata kritičarima sa društvenih mreža. Često dobija komentare tipa da “ne deluje kao devica” – što ona pripisuje tome da nije “krotka, društveno nesigurna i povučena” kako ljudi stereotipno zamišljaju.

„Imati javnu platformu uvek nosi dozu negativnosti“, rekla je.

„Kritike uglavnom spadaju u predvidljive kategorije da lažem, da sam željna pažnje, narcisoidna… sve i svašta. U ovoj fazi, to me ne dotiče. Nisam protiv toga da se odbranim kada imam potrebu, ali kada razumeš psihologiju iza onlajn neprijateljstva ili nezrelog ponašanja generalno postane pre više poučno, pa čak i pomalo zabavno, nego uvredljivo. To je jednostavno deo odluke da živiš javno. Stojim iza svog izbora i mirno spavam noću. Kolektivno se i dalje držimo zastarelih pretpostavki o nevinosti posebno o odrasloj nevinosti kao da to automatski znači da je neko krhak, zaštićen ili društveno zakržljao. Ne volim ništa više nego da srušim te stereotipe, kao neko kome stalno govore da ne ‘izgledam’ i ne ‘ponašam se’ kao devica.“

Loren kaže da ljudi često pretpostavljaju da je religiozna i da „čuva sebe“ za brak što nije tačno. Opisuje sebe kao „duhovnu“, ali ne i religioznu, i ne veruje u brak kao instituciju.

„Ono što ja cenim je posvećeno, usklađeno, dugoročno partnerstvo ne ugovor ili tradicija samo radi forme“, objašnjava.

Spremna za romansu

Tek poslednjih godina Loren je postala otvorenija za mogućnost romanse, navodeći da „nije bila spremna“ tokom tinejdžerskih godina i dvadesetih.

„Tek sada dolazim u fazu spremnosti, i u tome nema ničeg sramotnog, naprotiv, to je duboko promišljeno“, kaže ona.

„Čekam pravu povezanost, ne grabim prvu koja naiđe. Nikada me nećete videti da se zadovoljavam minimumom iz straha ili očaja. Ne živim da bih oponašala izbore mase niti da bih trčala za validacijom ljudi čije vrednosti nisu u skladu sa mojima. Ja sam na sopstvenoj vremenskoj liniji, a integritet je za mene sve krećem se kada osetim da je pravi trenutak, ni pre ni posle. U svojoj sam traci i tako mi savršeno odgovara.“