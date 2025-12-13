Slušaj vest

Jedna TikTokerka podelila je svoje neprijatno iskustvo na ovoj društvenoj mreži, koje je mnoge nateralo na razmišljanje. Otkrila je da je dobila poruku od nepoznate devojke u kojoj joj je rečeno da je njen suprug vara.

"Ovo je druga takva poruka u poslednja dva meseca. Prvu sam dobila dok sam bila u devetom mesecu trudnoće, a moj suprug je tada radio u drugoj zemlji. Bila sam veoma nervozna i zabrinuta, ali se na kraju ispostavilo da je informacija bila lažna. Naš sin sada ima mesec dana i bilo bi zaista užasno ponovo prolaziti kroz isto" ispričala je ona u objavi.

Tiktokerka sa bebom Foto: alinamotherhpod/tiktok

Potpuno verujem svom suprugu

Alina, kako se predstavlja na TikToku, kaže da se njen suprug i sada nalazi u drugoj zemlji zbog posla i da mu ona u potpunosti veruje. Kako tvrdi, poruke joj šalju osobe koje očigledno žele da rastave njihovu porodicu.

Prema njenim rečima, njen partner je tražen među ženama, ali im ne uzvraća pažnju, zbog čega se one osećaju povređeno i žele da mu se osvete preko nje.

"Verujem da je sve ovo laž i da mi je suprug veran. U suprotnom, ne znam kako bih preživela sa malom bebom u rukama. Nadam se da ćemo beba i ja, čim dobijemo vizu, otići kod njega i da više nikada nećemo biti razdvojeni, kako ne bih morala da trpim ovakve užasne poruke" rekla je Alina.

Komentari koji su je dodatno uznemirili

Njena objava izazvala je brojne reakcije. Mnogi su bili zgroženi situacijom, ali bilo je i žena koje su je upozorile da poruke ne odbacuje olako.

Neki od komentara glasili su:

"Žao mi je, razumem kroz šta prolaziš, ali shvati ovo kao upozorenje i nemoj da poričeš – istraži", "Ne, žao mi je, ali dva puta nije koincidencija", "Treba da tražiš dokaz. Pripremi se za najgore, a nadaj se najboljem", "Nema dima bez vatre", samo su neke od komentara.

Pokušaj da dođe do istine

Alina je odgovarala na savete i otkrila da je poruke dobila od dve različite žene. Takođe je navela da je pokušala da dobije dodatne informacije od jedne od njih.

"Kada sam tražila dokaze, rekla mi je da će ih poslati, ali me je posle nekoliko sati blokirala. I dalje danima čekam bilo kakav odgovor", rekla je ona.

Iako veruje da su poruke lažne, priznaje da joj sumnja ne da mira i da želi da sazna istinu. Kako kaže, sve što želi jeste da bude sa svojim suprugom i detetom, kao porodica.

TikTokerka sa bebom Foto: alinamotherhpod/tiktok

Razgovor sa suprugom i podrška pratioca

Mnogi korisnici su joj uputili reči podrške, savetujući joj da bude oprezna i da proveri sve, jer ovakve poruke mogu biti znak da nešto u vezi nije u redu. Neki su joj savetovali da otvoreno razgovara sa suprugom. Alina je priznala da je to pokušala, ali da je njen partner reagovao odbrambeno i da se uvredio jer smatra da mu ne veruje.

Ko je Alina?

Alinu na TikToku prati skoro 70.000 ljudi. Ona je gimnastičarka i često objavljuje snimke na kojima pokazuje kako je i tokom trudnoće vežbala i izvodila zahtevne pokrete. Na njenom profilu najčešće se može videti sadržaj vezan za majčinstvo, a među objavama se povremeno pojavljuje i njen suprug.