Australijanka Lezli Maksvel, koja već žestoko gazi sedmu deceniju, poznata je u svetu kao "fitnes baka", a kad kaže da joj je punih 65 a možda i neka više, niko joj ne veruje.

Na Instagramu ima više od 150.000 pratilaca na čije se zadovoljstvo uglavnom slika u kupaćem ili tesnim helankama i topu.

Ljudi u neverici gledaju kako žena od skoro 70 godina može da izgleda tako da pomisle i da joj je unuka (21) mlađa sestra?!

Australijska baka postala je senzacija na društvenim mrežama zahvaljujući svojoj posvećenosti fizičkoj aktivnosti i fitnesu. Živi u Melburnu i redovno provodi vreme u teretani ili na plaži!

U teretani najradije trenira sa unukom Tijom koja kaže da joj je njena baba ozbiljna konkurencija kad je reč o momcima.

- Zovu me čak i 18-godišnjaci, što je zaista smešno. Ponekad su prilično eksplicitni. Sve to shvatam kao kompliment, kul je da sam čak i zanimljiva - rekla je Lesli, koja te poruke smatra komplimentima.

I dok Tiju zabavlja ogromna pažnja koju njena baka dobija, njena ćerka Vanesa i nije baš oduševljena.

- Ona je i dalje moja mama, nije kao da je ćerka tinejdžerka ili tako nešto. Ne želim da se menja, samo da sve malo 'omekša' - kaže Vanesa.

Na sve to vremešna Lezli kaže i da se ne stidi svog tela te da joj nije problem da se slika u mikro kupaćem kostimu.

Lesli je odlučila da postane lični trener kada je imala 48 godina i pobedila je na svom prvom takmičenju u fitnesu te godine. Trenira 5 puta nedeljno a nekada je radila kao šminker.