Srpska pravoslavna crkva i vernici 22. decembra proslavljaju praznik posvećen začeću Svete Ane, majke Bogorodice. Pravedni Joakim i Ana nisu imali dece punih pedeset godina svog braka. Kada su već odustali, javio im se arhangel Gavrilo i rekao da su im molitve uslišene od Boga i da će roditi ćerku Mariju.

Prema legendi, Ana je Bogorodicu donela na svet u svojim sedamdesetim godinama.

Kako kažu verovanja, na ovaj dan, žene ne bi trebalo da rade nikakve poslove, već samo da se mole Svetoj Ani za zaštitu dece ili začeće, ukoliko još nemaju poroda.

U nekim selima zadržao se paganski običaj, gde majke sa ženskom decom idu oko kuće i bacaju pepeo ili proso da bi sačuvale kuću od zlih čini.

Foto: Printscreen/Youtube

Bolesne žene na ovaj dan odlaze u manastire na molitve, a nerotkinje odlaze na konak i ostaju tamo po tri dana, kako bi se molile Svetoj Ani da ostanu u blagoslovenom stanju.

Po tadašnjem shvatanju i verovanju, oni koji nisu imali decu bili su veliki grešnici, pa im je Bog zbog toga uskratio decu. Tako i drugi koji su imali decu, smatrali su Joakima i Anu nedostojnima.

Ipak, oni nisu gubili nadu i veru u Boga. Danonoćno su se molili da ih Bog obraduje i da na njima učini čudo kao nekada na Avramu i Sari, Zahariju i Jelisaveti i da im podari jedno dete za utehu u starosti. Posle određenog vremena, Ana je rodila kćerku i dala joj ime Marija.

Njihova kćer je kasnije rodila Hrista, te su na taj način oni postali bogooci, tj. bogopraroditelji. Joakim je živeo 80, a Ana 79 godina.

Foto: Shutterstcok

Molitva na dan Svete Ane:

“Danas se uze bezdetnosti razrešuju, jer je Joakima i Anu uslišio Bog, jasno im obećavši da će, iako su ostareli, roditi presvetu Bogorodicu. Iz nje se Sam rodio Neopisani, postavši Čovek naredivši Anđelima da joj kliču: Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom!”