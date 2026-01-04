Slušaj vest

Prema feng šui učenju, postoji pet osnovnih elemenata: voda, zemlja, vatra, drvo i metal. Za energiju novca posebno je važan element vode. Zbog toga se u feng šuiju savetuje da se kod ulaza u dom nalazi tepih ili prostirka u plavim ili zelenim nijansama, jer se ove boje povezuju sa protokom novca i prosperitetom.

Novac Foto: Shutterstock

Ako imate utisak da je energija novca blokirana, feng šui preporučuje korišćenje toplih boja poput crvene ili braon, koje simbolično pomažu u uklanjanju prepreka i pokretanju pozitivnih promena.

Stavite novčanicu na ovo mesto i gledajte kako privlačite novac kao magnet

Kao jednostavan feng šui trik, ispod tepiha se može staviti jedna novčanica ili mali komadić sušene biljke, poput mahovine ili algi. Prema feng šui verovanjima, ovaj gest može doprineti jačanju pozitivne energije u domu i privlačenju finansijske sreće.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Feng šui trik koji privlači blagostanje: