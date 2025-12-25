Slušaj vest

Jedna mlada majka podelila je na Redditu neprijatno božićno iskustvo koje se vrlo brzo pretvorilo u otvoreni porodični sukob.

U objavi, osamnaestogodišnja devojka otkrila je da ima izuzetno loš odnos sa roditeljima, navodeći da su tokom njenog odrastanja uvek favorizovali njenog starijeg brata, koji danas ima 28 godina. Kako piše, već sa šest godina počela je da "žonglira" između roditeljske kuće i doma bake i deke po ocu, da bi se sa deset godina trajno preselila kod njih.

Porodica večera uoči praznika Foto: Shutterstock

"Iako su moji baka i deka već bili u penziji, dali su sve od sebe da mi obezbede lepo detinjstvo, čak i onda kada moji roditelji nisu želeli" napisala je ona.

Dodaje da sa roditeljima nije razgovarala više od godinu dana, još od praznika 2024. godine.

Trudnoća koju je čuvala samo za najbliže

Krajem marta saznala je da je trudna. Svesna svojih godina, priznala je da zna da je veoma mlada, ali da svoju ćerku voli bezuslovno. Vest o trudnoći podelila je isključivo sa najbližim ljudima i svojim dečkom. Njena ćerka rođena je 2. decembra.

Pravi problem nastao je tokom božićne večere u kući njenih bake i deke, na koju je bila pozvana šira porodica uključujući i njene roditelje i brata.

"Videla sam da su bili šokirani kada su me ugledali sa bebom u naručju, a kamoli kada su shvatili da je to moja beba. U početku ništa nisu rekli, sve dok večera nije počela i jedna tetka me nije pitala kako je beba", napisala je.

„Zašto si to krila od nas?“

Dok je objašnjavala kako je njena ćerka postala budnija i počela da guguće, majka ju je prekinula pitanjem zašto je bebu „krila“ od njih.

"Nije bila tajna, samo vam nisam rekla", odgovorila je.

Taj komentar, kako piše, bio je okidač za raspravu. Njena majka ju je optužila da im je „oduzela pravo da budu bake i deke“, nazivajući je sebičnom jer im nije rekla za trudnoću. Otac se složio s njom, dodajući da je nepristojno i ponižavajuće što su za bebu saznali pred ostatkom porodice.

"Rekla sam im direktno da se nisam osećala prijatno da tako veliku stvar delim sa ljudima koji sa mnom gotovo i ne razgovaraju i da sam samo želela mirnu trudnoću", napisala je.

roditelji otkrili da je njihova tinejdžerka dobila dete/ilustracija Foto: Ingram Publishing, Ingram Publishing / Alamy / Profimedia

Neprijatna tišina i sumnja u sebe

Kako priznaje, atmosfera za stolom postala je „užasno neprijatna“. Iako ne žali što je zaštitila sebe i svoju ćerku, kasnije je saznala da neki članovi porodice smatraju da je situaciju loše iznela.

"Moji baka i deka i moj dečko pokušavaju da me ubede da nisam bila dužna ništa da im kažem", dodala je, priznajući da sada počinje da preispituje sebe i da je zbog toga zatražila mišljenje drugih korisnika Reddita.

Podrška sa svih strana

Nakon objave, stotine ljudi javilo se u komentarima, pružajući joj podršku.

"Ti si majka. Ti biraš kome ćeš reći. Srećno u majčinstvu! – napisao je jedan korisnik.

"Majčinstvo nije grupni projekat. Ne duguje informacije ljudima koji su je tretirali kao sporednu osobu – dodao je drugi.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju:

"Ne mogu oni da budu bake i deke. Da bi to bili, prvo su morali da budu roditelji.