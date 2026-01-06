Slušaj vest

Praznici su najteže vreme u godini za one koji pokušavaju da paze na liniju. Bogatstvo ukusnih jela i slatkiša, sedenje za stolom, a često i alkohol, jednostavna su formula za nekoliko kilograma više. Kako to da sprečite? Na ovo pitanje odgovara američka nutricionistkinja Kara Kolijer.

Iako su praznične tradicije divne i vredne negovanja, za ljude koji kontrolišu ishranu, one predstavljaju veliko izazovno vreme. Veoma je teško ne prepustiti se prazničnoj atmosferi za stolom i ne uzeti još jednu porciju pita, probati još kolača ili čokolade koju smo dobili za poklon.

Glavni "grehovi" praznika

Prvo je važno biti svestan s kojim izazovima ćete se suočiti. Dijetetičarka Kara Kolijer na svom blogu nutrisense.io definiše glavne grehe prazničnog perioda:

- nepromišljeno i prekomerno konzumiranje visokokaloričnih jela,

- prejedanje iz stresa,

- nedostatak fizičke aktivnosti,

- prekomerno konzumiranje alkohola,

- društveni pritisci i

- poremećen dnevni ritam.

Kao što se vidi, ima ih prilično mnogo. Međutim, kako ističe Kolijer, dovoljno je da primenite nekoliko mera opreza i možete proći kroz ovaj period bez većih "promašaja".

Praznična trpeza Foto: Shutterstock

8 saveta Kare Kolijer

"Evo nekoliko saveta kojih se pridržavam kako bih sprečila prekomeran porast telesne mase tokom praznika i održala zdrav način života", započinje dijetetičarka.

1. Postupajte po pravilu 80/20

Moto "sve može, samo umerenost" u osnovi je dobar, ali neprecizan. Postavljanje jasnih okvira 80/20 pomoći će vam da se bolje kontrolišete. Na čemu se zasniva ovo pravilo? Kao što piše, 80 odsto vaše ishrane treba da čine nutritivno bogati i zdravi obroci, dok preostalih 20 odsto može biti tzv. rekreativna hrana - slatkiši, slane grickalice itd.

Na ovaj način ne samo da ćete se osećati dobro fizički jer ne opterećujete probavni sistem, već ćete i psihički biti smireni, uživajući u hrani koja je inače "zabranjena", ali kojoj je teško odoleti.

2. Planirajte unapred

Znate da idete na prazničnu zabavu ili druženje sa prijateljima? Vredi pre izlaska pojesti zdravu užinu bogatu vlaknima i proteinima. To će smanjiti glad za stolom i pomoći varenju nakon obroka.

3. Budite aktivni

Praznici ne znače da treba samo sedeti za stolom. Nagovorite porodicu na šetnju posle obroka. To će svima prijati. Takođe, važno je vežbe posle praznika ne shvatati kao kaznu ili način da se "spale" kalorije, već ih doživljavati kao prijatnu aktivnost koju radite za sebe.

4. Kontrolišite porcije

Umerenost je ključna. Iako vas tokom praznika svuda mame ukusna jela, treba imati na umu svoje zdravlje. Nema ničeg lošeg u tome da probate sve, ali uvek sebi stavljajte što manje porcije. Male porcije mnogih jela i dalje bi trebalo da vas zasite. Ako to nije dovoljno, uvek možete da dodate još - opet umerenost.

5. Pazite na hidrataciju

Pijenje odgovarajuće količine vode tokom dana pomaže da se osećate sitije, čime se izbegava prejedanje.

Praznična trpeza Foto: Shutterstock

6. Ograničite alkohol

Alkohol je ne samo veoma kaloričan, već slabi i samokontrolu, zbog čega je teže držati se zdravih navika. Vredi se setiti alternativa - bezalkoholna piva i vina ili zdravi kokteli.

7. Jedite polako

Obratite pažnju na signale koje šalje telo. Ako jedete brzo i grubo, telo neće stići da signalizira da je sito, a sledeći obroci biće "previše". Polako žvaćite svaki zalogaj, ne samo da ćete više uživati u ukusu hrane, već ćete i ograničiti količinu unesene hrane.

8. Budite fleksibilni

Ako ne uspete da ispunite 100 odsto svog plana ili preterate, nemojte se brinuti. Samo nastavite i vratite se zdravim navikama. Vaše telo će brzo vratiti balans.

