Slušaj vest

Devojka koja se upušta u seksualne odnose s raznim muškarcima, uključujući svoje profesore, opisala je svoju zavisnost od seksa kao "noćnu moru na javi". Ova 23-godišnjakinja redovno ima polne odnose sa strancima, uključujući i neprimerene veze s nadređenima. Osim toga, tvrdi da masturbira u javnosti i da često ima seks s nepoznatim muškarcima kako bi zadovoljila svoje potrebe, piše The Sun.

Anonimna devojka podelila je svoja iskustva na društvenim mrežama, istaknuvši svoju borbu sa zavisnošću. Na Redditu, pod korisničkim imenom @notanalabamian, naslovila je svoju objavu "Ja sam zavisnica od seksa. Živim noćnu moru i svaki partner kog sam imala je to iskoristio".

Foto: Shutterstock

"Znam da ću verovatno primiti mnoštvo poruka, pa se u ovom postu odvajam od svog profila". Ova žena se bori sa zavisnošću od svoje 16. godine, a sada oseća stid zbog toga. Izjavila je: "Mrzim ovo. Mrzim što je moj um pokvaren i ne može da reguliše moje potrebe". Ona sebe ne smatra se osobom koja otvoreno razgovara o svojim seksualnim željama, već se oseća odvratno zbog svoje zavisnosti.

"Svaki dan osećam gađenje prema sebi. Kada bi ljudi znali kakva sam zapravo, verovatno bi me izbegavali". Njeni seksualni odnosi s nepoznatim muškarcima rezultirali su polno prenosivim bolestima i neplaniranim trudnoćama.

Foto: Shutterstock

"Spavam s muškarcima bez razmišljanja. Ponekad se jednostavno nađem u krevetu s nekim bez ikakvog razmišljanja". Imala je više polno prenosivih bolesti i dve neplanirane trudnoće pre 21. godine, od kojih se jedna završila spontanim pobačajem, a za drugu je morala da ode na abortus.

Otkrila je da je masturbacija u javnosti postala način na koji privlači pažnju, što je za nju izvor stida i neprijatnosti. "Kada sam u razredu ili na poslu, teško se koncentrišem jer su mi misli isključivo usmerene na seksualne potrebe", kaže. Tvrdi da nije mogla da kaže "ne" muškarcima, čak ni svojim profesorima i šefovima, zbog čega je počela da izbegava žurke. "Bila sam u situacijama koje bi mnogima izgledale skandalozno, samo zato što su me drugi ohrabrivali", dodala je.

Foto: Shuttestock

Međutim, priznaje da se oseća "ukletom" jer njeni partneri često koriste njenu strast prema seksu. "Svaki dečko s kojim sam bila i kom sam otkrila ovaj svoj problem iskoristio je to", napisala je, "Za njih je to privilegija, žena koja jednostavno ne zna da kaže ne. Ne shvataju koliko je to mučno i ponižavajuće". Oseća se prokletom jer ono što drugi smatraju darom za nju predstavlja teret. Završila je: "Ako muškarac želi da ima seks s bilo kim, on je samo 'igrač', dok mene osuđuju. Kada spavam s nekim ko mi kupi piće, odmah se stvara stigma".

Reakcije korisnika na Redditu bile su raznolike, a mnogi su je savetovali da potraži stručnu pomoć. Jedan korisnik je rekao: "Ako ovo remeti vaše blagostanje, preporučujem da se obratite stručnjaku". Drugi je dodao: "Razmislite o seksualnom terapeutu koji bi mogao da vam pomogne u razjašnjavanju uzroka vaših problema". Mnogi su je podstakli ženu da potraži podršku i pomoć, ističući da nema ništa loše u seksualnim vezama, ali da je važno osigurati da one ne remete život.

Video: Jeziva ispovest majke iz Požarevca čiji je sin postao kockar