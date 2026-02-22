Imam 23 godine i spavala sam sa svakim muškarcem kog poznajem: Moj život je noćna mora i ne znam šta da radim
Devojka koja se upušta u seksualne odnose s raznim muškarcima, uključujući svoje profesore, opisala je svoju zavisnost od seksa kao "noćnu moru na javi". Ova 23-godišnjakinja redovno ima polne odnose sa strancima, uključujući i neprimerene veze s nadređenima. Osim toga, tvrdi da masturbira u javnosti i da često ima seks s nepoznatim muškarcima kako bi zadovoljila svoje potrebe, piše The Sun.
Anonimna devojka podelila je svoja iskustva na društvenim mrežama, istaknuvši svoju borbu sa zavisnošću. Na Redditu, pod korisničkim imenom @notanalabamian, naslovila je svoju objavu "Ja sam zavisnica od seksa. Živim noćnu moru i svaki partner kog sam imala je to iskoristio".
"Znam da ću verovatno primiti mnoštvo poruka, pa se u ovom postu odvajam od svog profila". Ova žena se bori sa zavisnošću od svoje 16. godine, a sada oseća stid zbog toga. Izjavila je: "Mrzim ovo. Mrzim što je moj um pokvaren i ne može da reguliše moje potrebe". Ona sebe ne smatra se osobom koja otvoreno razgovara o svojim seksualnim željama, već se oseća odvratno zbog svoje zavisnosti.
"Svaki dan osećam gađenje prema sebi. Kada bi ljudi znali kakva sam zapravo, verovatno bi me izbegavali". Njeni seksualni odnosi s nepoznatim muškarcima rezultirali su polno prenosivim bolestima i neplaniranim trudnoćama.
"Spavam s muškarcima bez razmišljanja. Ponekad se jednostavno nađem u krevetu s nekim bez ikakvog razmišljanja". Imala je više polno prenosivih bolesti i dve neplanirane trudnoće pre 21. godine, od kojih se jedna završila spontanim pobačajem, a za drugu je morala da ode na abortus.
Otkrila je da je masturbacija u javnosti postala način na koji privlači pažnju, što je za nju izvor stida i neprijatnosti. "Kada sam u razredu ili na poslu, teško se koncentrišem jer su mi misli isključivo usmerene na seksualne potrebe", kaže. Tvrdi da nije mogla da kaže "ne" muškarcima, čak ni svojim profesorima i šefovima, zbog čega je počela da izbegava žurke. "Bila sam u situacijama koje bi mnogima izgledale skandalozno, samo zato što su me drugi ohrabrivali", dodala je.
Međutim, priznaje da se oseća "ukletom" jer njeni partneri često koriste njenu strast prema seksu. "Svaki dečko s kojim sam bila i kom sam otkrila ovaj svoj problem iskoristio je to", napisala je, "Za njih je to privilegija, žena koja jednostavno ne zna da kaže ne. Ne shvataju koliko je to mučno i ponižavajuće". Oseća se prokletom jer ono što drugi smatraju darom za nju predstavlja teret. Završila je: "Ako muškarac želi da ima seks s bilo kim, on je samo 'igrač', dok mene osuđuju. Kada spavam s nekim ko mi kupi piće, odmah se stvara stigma".
Reakcije korisnika na Redditu bile su raznolike, a mnogi su je savetovali da potraži stručnu pomoć. Jedan korisnik je rekao: "Ako ovo remeti vaše blagostanje, preporučujem da se obratite stručnjaku". Drugi je dodao: "Razmislite o seksualnom terapeutu koji bi mogao da vam pomogne u razjašnjavanju uzroka vaših problema". Mnogi su je podstakli ženu da potraži podršku i pomoć, ističući da nema ništa loše u seksualnim vezama, ali da je važno osigurati da one ne remete život.
