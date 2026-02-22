Majka ju je po rođenju ostavila na stepeništu i otišla

Život bez posla, sa putovanjima, skupim poklonima i bezbrižnim danima mnogima deluje kao ostvarenje sna. Ipak, Dijana Sidvi (23) iz Lisabona tvrdi da se iza takvog „savršenog života“ često krije realnost o kojoj se na društvenim mrežama ne govori.

Mesecima je živela kao takozvana „devojka koja ne radi“, dok je njen tadašnji partner, uspešan preduzetnik sa Forbesove liste „30 under 30“, pokrivao sve troškove i davao joj mesečni novac za život. Zauzvrat, ona je bila uz njega, putovala, vodila domaćinstvo i potpuno se odrekla sopstvene karijere.

Sve je bilo savršeno dok on nije postao posesivan Foto: Shuterstock

U početku je sve delovalo kao bajka. Imala je vremena za pilates, kafe sa prijateljicama, putovanja i porodicu. Pokloni su stizali, stres je nestao, a dani su izgledali mirno i lagodno.

Ali, kako kaže, ta udobnost je imala cenu.

Pre veze bila je aktivna kreatorka sadržaja i sarađivala sa brendovima iz sveta mode i lepote. Pokušavala je da kombinuje posao i putovanja, ali je ubrzo shvatila da je to gotovo nemoguće. Tada joj je partner predložio da potpuno prestane da radi, uz obećanje da će se on pobrinuti za sve finansije.

U početku je to doživela kao olakšanje. Međutim, vremenom je primetila da slobodno vreme bez ličnih ciljeva počinje da guši, a odnos da se menja.

Partner je, tvrdi, počeo da zahteva da budu zajedno stalno. Pratio ju je i na treninge, želeo da zna gde je u svakom trenutku, a svako kašnjenje ili odlazak kod porodice izazivalo je njegove emotivne ispade.

Novac je postao sredstvo kontrole Foto: Shutterstock

Najopasnije je, kaže, bilo to što je novac postao sredstvo kontrole. Ako bi došlo do nesuglasica, finansijska podrška bi bila dovedena u pitanje, što je kod nje stvaralo osećaj straha i zavisnosti.

„Na internetu se vidi samo estetika — lepi rituali, pilates, pokloni, mirna jutra. Ali se ne vidi kolika je cena kada izgubiš sopstvenu slobodu“, priznaje.

Na kraju je odlučila da prekine vezu i počne iz početka. Ponovo je pokrenula svoj posao, vratila se društvenim mrežama i za samo nekoliko meseci okupila novu publiku i obnovila saradnje sa brendovima.

Svoju priču ispričala je kao upozorenje drugima:

„Nikada se ne odričite finansijske nezavisnosti. Ni u ljubavi. Sopstveni prihod i osećaj svrhe su najbolja zaštita.“

