Rođendan koji je trebalo da bude običan porodični ručak pretvorio se u dan kada se svet preokrene, a granice koje nikada niste ni zamišljali budu brutalno pređene. Ovo je ispovest mladića koji je u istom danu saznao da mu bivša devojka čeka dete i da će on uskoro dobiti polubrata. Problem je samo jedan, otac tog deteta je njegov otac.

"Bivša devojka me je uništila"

Draga Didre,

Moja bivša devojka mi je uništila rođendan kada mi je rekla da je trudna. U prvom trenutku sam se uspaničio, misleći da ću postati otac. Ali istina je ispala još gora od toga.

Ja neću dobiti dete. Dobiću polubrata. Jer je ona u vezi sa mojim ocem.

Raskinulismo pre devet meseci, tako da tehnički niko nikoga nije prevario. Ipak, osećam se besno, poniženo i izdano. Ne mogu ni da razgovaram sa ocem, a kamoli da budem u istoj prostoriji s njim.

Planirali smo da moj rođendanproslavimo kod starije sestre, sa njenom porodicom. Sada ne mogu ni da pomislim na to. Otac zna da ja znam, a sve što je uradio jeste da mi pošalje jednu glupu poruku.

Pisalo je: "Znam da znaš za naš mali ‘poklon’. Javi ako želiš da razgovaramo. Tata."

Trudnica

Naravno da nisam odgovorio. Plašim se da bih potpuno izgubio kontrolu.

Imam 25 godina. Moj otac ima 46. Moja bivša devojka ima 27. Sve mi deluje apsurdno i užasno ponižavajuće. Kada ljudi saznaju, svi će se smejati našoj porodici.

Bivša i ja smo raskinuli jer je očajnički želela dete, a ja nisam bio ni blizu spreman za to. Sada ga dobija, samo ne sa mnom.

Rekla mi je da se sve "slučajno desilo", da su se ona i moj otac našli u krevetu kao u nekoj grešci, da je trebalo da bude samo jednom. Ali nastavili su da se viđaju. Kaže da su sada više od kombinacije.

Dovoljno je strašno što će moj otac imati dete sa mojom bivšom devojkom, ali pomisao da bi mogli da budu par, pa čak i porodica, potpuno me uništava.

U međuvremenu me sestra zove i pita da li za rođendan želim pečenje ili kari. Ne znam šta da joj kažem. Ne verujem da još zna istinu.

Didre odgovara u svom stilu



U ovom trenutku, pitanje šta ćete jesti za rođendan nalazi se na samom dnu liste važnih stvari. Potpuno ste preplavljeni informacijom koju ste upravo dobili i sasvim je normalno što vam je sve ostalo previše.

Iako vas otac i bivša devojka možda nisu formalno prevarili dok ste bili u vezi, činjenica je da su bili duboko nelojalni i da su vas ozbiljno izneverili time što su ovu vezu krili od vas. To boli i imate pravo da budete povređeni.

Biće vam potrebno vreme da obradite ovu situaciju. Prvi korak je da razjasnite činjenice. Da li su oni zaista par? Da li planiraju da imaju dete zajedno? Da li će živeti zajedno? Sve to utiče na to kako ćete dalje graditi odnos sa ocem.

Kada budete spremni, pokušajte da razgovarate sa njim na neutralnom mestu ili telefonom, u trenutku kada znate da vas niko neće prekidati. Recite mu jasno da se osećate iznevereno i da vam je potreban prostor i vreme. Ne morate da imate spreman odgovor odmah. Niste dužni da reagujete po tuđem tempu.

Sestra će istinu saznati pre ili kasnije. Kada se to desi, imaćete pravo da joj objasnite zašto vam nije prijatno da slavite rođendan u prisustvu oca.

I još nešto važno, ostati sam i prevrćati sve u glavi može vas samo dodatno povući na dno. Ako ne možete sa porodicom, provedite taj dan sa prijateljima ili nekim kome verujete. Podrška u ovakvim trenucima nije luksuz, već potreba.

Ovo je situacija koja potresa temelje porodice. Dajte sebi dozvolu da budete zbunjeni, ljuti i povređeni. Vreme i jasne granice su sada vaši saveznici.

