Slušaj vest

Dženi Džerom, majka jednog od najpoznatijih političara svih vremena, britanskog premijera Vinstona Čerčila, važila je za najlepšu ženu svog vremena, dobila je nakon udaje titulu lejdi Rendolf Čerčil, prema svom suprugu. Vrlo brzo je postala ugledna članica britanskog najvišeg društva. Inteligentna, duhovita, sposobna i lepa plenila je pažnjom gde god bi se pojavila... Tek kad bi lejdi Rendolf Čerčil došla, zabava je mogla da počne.

Kao prava zvezda, i sama je u svojim ispovestima priznala da je imala mnogo ljubavnika, a pored britanskog princa i budućeg kralja Edvarda VII (sina kraljice Viktorije), nemačkog princa Karla Kinskkog, političara Herberta fon Bizmark, njenoj lepoti nije mogao da odoli ni kralj Milan I. Pre krunisanja za kralja Milan Obrenović IV, bio je knez Srbije (1868 - 1882), prvi novovekovni kralj Srbije (1882 - 1889) i komandant aktivne vojske Srbije (1897 - 1900).

Dženi Džerom sa sinovima Vinstonom i Džonom Foto: Hilary Morgan / Universal images group / Profimedia

Čerčilova majka udala se sa 20 godina za šest godina starijeg britanskog lorda Rendolfa Čerčila. To je bila ljubav na prvi pogled, a njihov brak se u to vreme smatrao vrlo prikladnim jer je ona dolazila iz porodice milionera, a on je bio potomak jedne od najuglednijih plemićkih porodica u Britaniji. Lord Rendolf Čerčil bio je sin 7. vojvode od Marlboroua, vlasnika palate Blenhajm pored Oksforda. Dženi je u vreme udaje već bila trudna, a u miraz je donela tada neverovatnih 250 hiljada dolara.

Uprkos brojnim aferama koje je imala za vreme braka, u kojem je rođeno dvoje dece, političkim ciljevima svog muža bila je jako posvećena. Zdušno ga je podržavala u njegovom radu, pa mu je čak pomogla da napiše i neke od njegovih govora. Iako je ona volela da "šara", ni njen suprug nije bio "svetac", a navodno je bio vrlo čest gost javnih kuća. On je više voleo grublje žene, koje vole da piju i zabavljaju se kao muškarci od onih elegantnih aristokratkinja kakva je bila njegova žena. Nakon nekog vremena počeli su da vode tzv. otvoreni brak.

Dženi Džerom sa suprugom Rudolfom Čerčilom Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Iako su bili rastavljeni Dženi je bila odan prijatelj svom mužu i pomagala mu je sa njegovom političkom karijerom, ali nikada više nisu spavali zajedno, kada je postalo jasno da je Randolf dobio sifilis. On je 20 godina patio od ove bolesti, a onda je umro od raka mozga.

Nakon što joj je suprug umro u 45. godini, navodno od sifilisa, udala se za mnogo mlađeg muškarca – gardijskog oficira Džordža Kornvolis-Vesta. Nakon što taj brak nije uspeo, razvela se, a zatim udala i po treći put – za kolonijalnog službenika po imenu Montagu Fipen Porč. Taj put skandal je bio još veći jer je njen novi suprug bio još mlađi – imao je čak tri godine manje od njenog sina Vinstona Čerčila.

Pogledajte u galeriji fotografije Dženi Džerom:

1/5 Vidi galeriju Dženi Džerom, majka Vinstona Čerčila Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia, Imphot / Alamy / Profimedia, Fremantle / Alamy / Profimedia

Milan I Obrenović zaveo i Dženi i njenu sestru

Po napuštanju srpskog prestola kralj Milan Obrenović odlazi iz zemlje. U tom trenutku svi veliki gradovi Evrope bruje o njegovim strasnim ljubavnim avanturama sa uglednim i onim manje uglednim damama. Ipak, grof od Takova, kako je Milan voleo da ga nazivaju po silasku sa trona, nije se zaustavljao. Često je navraćao u Srbiju, uglavnom kako bi raspalio političke vatre i sretao nove žene.

Njegovi skandali bivali su sve jači tako da mu je njegov sin i naslednik kralj Aleksandar čak zapretio smrću ukoliko se pojavi na granici države. Milan zato odlučuje da je vreme za pohod u Veliku Britaniju.

Stupanje kralja Milana na englesko tle označilo je novu epohu za ovog "srpskog Kazanovu". Naime, on tada upoznaje Dženi Džerom, Amerikanku poznatu po tome što je imala 200 ljubavnika i bila majka čuvenog britanskog premijera Vinstona Čerčila.

Kralj Milan Obrenović Foto: Muzej Jugoslavije, Muzej grada Beograda, Arhiva Beograda, Privatne kolekcije

U svojim memoarima "Sećanja" iz 1908. godine, lejdi Randolf Čerčil, kako je Dženi insistirala da je zovu iako se, posle braka sa mlađim sinom vojvode od Marlboroa, udavala još dva puta, o Milanu Obrenoviću piše:

"On je jedno od najnecivilizovanijih bića koje sam ikada srela… Manjak manira nadoknađuje prirodnom nadarenošću i blistavom inteligencijom… Ipak nije zaslužio da vlada ijednom zemljom, pa čak ni poluvarvarskom Srbijom", piše 011info.com.

Lejdi Čerčil navodi da je sa Milanom Obrenovićem ipak izašla u više navrata. Posebno je bila impresionirana večerom u posebnom separeu pomodnog londonskog kluba "Amfitrion" koji su, po nalogu Obrenovića, u njenu čast bili prekriveni orhidejama.

"Iako na meniju nisu bili jezici slavuja i mozgovi pauna, nisam sumnjala da je račun bio ekstravagantan, ali Milan apsolutno nije imao osećaj za vrednost novca, navodi lejdi u knjizi."

Kralj Milan Obrenović Foto: Arhivske fotografija

Kako piše, kralj Milan joj je tokom te večere ispričao svoje žitije i pripovedao kako je, po ubistvu svog zaštitnika kneza Mihaila živeo "kao divojarac u planinama i pećinama, sretao se divljim zverima". Naravno, ovo nije bila istina, ali govori o slatkorečivosti kralja zavodnika koji je uspeo da "zavrti glavu" čak i iskusnoj Dženi koja je, za tadašnje tabloide, pričala kako u sebi ima krvi Irokeza, samo kako bi se pisalo o njoj.

Druženje Milana i Dženi bilo je inspiracija za kasnija nagađanja o tome da je Vinston Čerčil zapravo Srbin, to jest, njihov nevenčani sin. Ipak, zvanična potvrda ovakvih govorkanja nikada nije postojala. Međutim, činjenica je da je Vinston, nakon smrti majke, zabranio dalje štampanje njenih "Sećanja", ali i to da je Čerčil 1945. na Jalti, tokom sastanka sa Ruzveltom i Staljinom, insistirao da se ukine monarhija u Jugoslaviji i uspostavi komunistički režim.

Klarita Klara Friven, udata za Moretona Frivena, člana britanskog parlamenta, i sestra lejdi Čerčil, živela je u Parizu. Sudbina je htela da se jednoga dana sretne sa grofom od Takova, bivšeg družbenika svoje sestre. Dalji tok događaja da se naslutiti.

Vinston Čerčil 1940. godine Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Milan se prvo raspitivao i saznao da su gardenije omiljeno Klarino cveće, a je raskošan buket svakoga dana dolazio na njena vrata. Očarana, Klara je pristala da sa Obrenovićem obilazi pozorišta i opere, odlazi na večere i provode.

Stvari su se baš zahuktale i zaljubljeni Milan Klari obećava da će se vratiti na presto ukoliko se ona uda za njega.

Do braka nije došlo jer je Amerikanka odbila da ostavi muža i dvoje dece koje su izrodili i odlučila da se zadovolji samo dragocenim poklonima grofa od Takova. Nisu tu bile samo ogrlice i nakit. Milan je čak njenoj deci kupio ogromnu kolekciju olovnih vojnika.

Ovakav čin je učinio da se, tada još samo dečak, Vinston Čerčil naljuti jer je imao manje olovnih vojnika, a Klara je zapisala da je čak i ukrao par figurica od njene dece. E sad, da li je i Vinstona darovao Milan Obrenović, ostaje nepoznato.

Poslednje dane svog života Milan Obrenović proveo je u Beču gde je dobio tešku upalu pluća od koje nije bilo spasa.

Kralj Milan Obrenović Foto: Arhivske fotografija

Car Franc Jozef, u znak dobrih odnosa je obezbedio jednu svoju kuću u kojoj je bolesni Milan boravio i poslao mađarskog grofa Ergenija Zičija da bdije uz Milanov krevet.

Bivši kralj je je trpeo velike bolove, a Zičiju je često znao da kaže:

"Prijatelju, zar nije strašno da tako mlad umrem?"

Bonus video: