Svi vlasnici kućnih ljubimacasu kroz to prošli makar jednom. Vreme je večere, ali vi u poslednjem trenutku shvatate da vam je ponestalo hrane za pse.

Dok vas gladno štene čeka, može da vam bude primamljivo da mu brzo bacite parče mesa i prebrinete to. Veterinarka Lin Džejms je za Newsweek otkrila šta možete da date svom psu kad vam ponestane hrane i tako budete sigurni da će dobiti hranljiv obrok.

- Važno je znati da, iako je zamena njihove uobičajene hrane moguća za jedan ili dva obroka, izuzetno je teško stvoriti pravilno uravnoteženu ishranu za vašeg ljubimca kod kuće. Dugoročno gledano, držite se kompletne ishrane posebno dizajnirane za kućne ljubimce, koja će sadržati prave količine svih hranljivih materija koje su vašem ljubimcu potrebne.- rekla je Lin Džejms.

Ako tražite po kući nešto hranljivo da biste dali svom psu, prvo je važno zapamtiti da izbegavate hranu koja je toksična za pse.

- Iako vas vaš ljubimac može čežnjivo gledati dok jedete, postoji mnogo ljudske hrane koja može biti opasna za vašeg ljubimca- rekla je Džejms.

Pas Foto: Zoonar/Oleksii Hrecheniuk, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Hrana koju ne smete da dajete psu

Čokolada je neverovatno opasna za pse jer sadrži hemikaliju teobromin koja može biti smrtonosna za pse.

- Držite kućne ljubimce dalje od čiste čokolade i bilo koje hrane koja sadrži čokoladu, kao što su kolači, slatkiši, kolačići i kakao prah- kaže Džejms

Druga toksična hrana za pse uključuje grožđe, ribizle i suvo grožđe koje mogu biti potencijalno smrtonosne za pse.

Budući da kofein može uticati na srce kućnog ljubimca, veoma je važno držati ih podalje od čaja, kafe i energetskih pića. Dalje, crni luk, beli luk i vlašac sadrže hemikalije zvane organosulfoksidi, koje mogu otrovati pse kada se pojedu dovoljno.

Takođe je važno izbegavati sve što sadrži ksilitol, zaslađivač koji je izuzetno štetan za pse, a često se nalazi u slatkišima bez šećera i žvakaćim gumama.

Šta dati psu kad vam ponestane hrane?

- Za pse možete koristiti obična pileća prsa, obična ćureća prsa, kuvani pirinač, testeninu, kajganu bez putera ili mleka, bezbedno voće i povrće i običnu belu ribu- rekao je Džejms.

Pas Foto: Tetyana Vychegzhanina / Alamy / Profimedia

Kada vam potpuno nestane hrane za kućne ljubimce, možete napraviti jednokratni obrok koristeći neke od bezbednih sastojaka.

Obična pileća prsa, kuvana i ohlađena ili činija hladne kajgane sa običnom belom ribom mogu biti odličan i kompletan obrok.

Dok će testenina i kuvani pirinač sa proteinom poput obične ćuretine ili piletine podjednako osigurati da vaš pas ne ode gladan na spavanje.

- Postoji i rizik od stomačnih tegoba kod bilo kakve nagle promene u ishrani, zato imajte ovo na umu ako se nadate da ćete zameniti nekoliko obroka- rekla je Džejms.

- Za kućne ljubimce koji su na određenoj dijeti, kao što je hipoalergenska dijeta, zamena hrane ne bi bila pogodna za njih, pa je svakako dobra ideja da vodite evidenciju kada treba da kupite novu hranu, pre nego što vam ponestane-dodala je.

