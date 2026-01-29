Slušaj vest

Nelepljivi premaz ne može se vratiti u fabričko stanje, ali je moguće napraviti privremeni zaštitni sloj koji će vam znatno olakšati svakodnevno kuvanje.

Hrana se lepi za tiganj koji ima mikropukotine. Čak i oni skupi tiganji vremenom stradaju zbog metalnih špatula, abrazivnih sunđera i naglih promena temperature.

Fabrički premaz se postepeno troši i na njegovom mestu ostaju sitne pukotine u kojima se zadržavaju ostaci hrane i masnoće. Kad sledeći put zagrejete tiganj, ti ostaci zagore i hrana se zalepi za dno.

Tiganji od livenog gvožđa i čelika bez premaza imaju drugačiji problem: njihovo prirodno "zaštitno otvrdnjavanje"“ uklanjaju agresivni deterdženti. Metal tada ostaje nezaštićen i počinje da reaguje s hranom. Ishod je isti, ali postoji trik koji rešava problem, a koji Ruskinje redovno primenjuju

Tiganj Foto: Irina Shatilova / Alamy / Profimedia

Spas uz sodu bikarbonu i sirće

Ova metoda kombinuje alkalni i kiseli tretman. Važno je da znate da ova metoda nije čudotvorna i da neće obnoviti oštećeni teflon. Međutim, veoma dobro deluje kod tiganja od livenog gvožđa, čelika i onih sa umereno istrošenom površinom. Cilj je da se temeljno očiste pore i da se odmah potom "zapečate" uljem.

Potrebno vam je:

3 kašike sode bikarbone

oko 100 ml sirćeta

100 ml vode

Pospite sodu bikarbonu po suvom i potpuno čistom tiganju. Zatim pažljivo prelijte sirće kako biste izbegli prejaku reakciju. Smesa će početi da šišti i peni - neka vas to ne uplaši, takva hemijska reakcija je očekivana. Posle minut–dva dodajte vodu, stavite tiganj na šporet i pustite da tečnost provri.

Kad proključa, smanjite vatru i ostavite da lagano vri oko pet minuta. Za to vreme rastvor će razložiti stare naslage masnoće skrivene u mikropukotinama. Nakon toga prospite tečnost i isperite tiganj toplom vodom uz običan deterdžent za sudove.

Tiganj Foto: Shutterstock

Najvažnije je da odmah nakon čišćenja napravite privremeni sloj protiv lepljenja. Blago zagrejte tiganj kako bi isparila preostala vlaga, a zatim četkicom nanesite tanak sloj ulja suncokretovog, kokosovog ili lanenog. Ulje treba da se upije u površinu, ali ne i da zadimi. Rasporedite ga po celoj zagrejanoj unutrašnjosti tiganja, pa ostavite da se potpuno ohladi. Višak potom obrišite papirnim ubrusom. Površina će ponovo postati otpornija na lepljenje hrane. Efekat nije trajan, ali - bolje išta nego ništa.

Ovo je privremeno rešenje, zato s tiganjem postupajte pažljivo. Koristite drvene ili silikonske špatule, mekane sunđere i blage deterdžente. Nikad ne ostavljajte prazan tiganj na jakoj vatri. Ako hrana ponovo počne da se lepi, postupak možete da ponovite.

(Kurir.rs/Žena)

