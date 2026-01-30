Slušaj vest

U slučaju da ste nakon praznične potrošnje odlučili da počnete da štedite, a zdravija ishrana je jedna od vašihnovogodišnjih odluka, donosimo nekoliko saveta kako da uštedite novac planiranjem obroka, iskorišćavanjem ostataka hrane i generalno pametnijom kupovinom.

Nejtan Entoni, severnoirski autor recepata popularan na društvenim mrežama (Bored Of Lunch), napisao je novu knjigu osmišljenu da pomogne u organizaciji života, jelovnika i stanja na bankovnom računu.

Planiranje obroka Foto: Elena Veselova / Alamy / Profimedia

– Cene sastojaka su apsolutno lude, pa mnogi ljudi imaju poteškoće zbog krize troškova života, kaže Entoni, koji se nada da će njegov planer obroka ljudima dati mogućnost kontrole nad nedeljnom potrošnjom. Sve je u formatu dnevnika. Čitaoci će moći da pregledaju recepte, zapisuju koliko troše i u skladu s tim planiraju budžet i obroke.

Prenosimo nekoliko korisnih saveta.

Ušteda prostora u zamrzivaču

Kada kupovinu ne isplanirate dobro, može se desiti da dođete kući s pakovanjem graška, a grašak već imate u zamrzivaču. Ako dobro isplanirate obroke i kupovinu, neće vam se dešavati da kupujete ono što već imate kod kuće, a uštedećete i prostor u frižideru.

Ušteda novca

Čak i malo planiranja može vam pomoći da uštedite. Ako od pet dana uspešno organizujete dva ili tri, možete reći da ste te nedelje uradili dobar posao. Ako ništa ne isplanirate, velika je verovatnoća da ćete potrošiti mnogo više novca.

Planiranje obroka Foto: Tatiana Torgonskaya / Alamy / Profimedia

Ne idite u kupovinu gladni

Najgore je kupovati kada ste gladni, jer ćete u tom slučaju sigurno kupiti mnogo stvari koje vam zaista nisu potrebne.

Planiranje pomaže i raznovrsnosti

Ako sednete i isplanirate nedeljni jelovnik i odlučite, na primer, da ćete u ponedeljak jesti špagete bolonjeze, a u utorak varivo, to je već dobar korak ka raznovrsnoj ishrani.

Planiranje porcija

Ako ste kupili četiri komada pilećih prsa, a iskoristićete samo tri, četvrti komad zamrznite. Ako ste zagovornik reciklaže, možete koristiti kese za zamrzavanje koje se mogu prati u mašini i koristiti više puta.

Kreativnost u obrocima

Retko ko želi da jede isti obrok iz dana u dan. Zato pokušajte da budete kreativni: ako ste skuvali veliku količinu bolonjeza, jedan dan ga možete jesti sa špagetima, a drugi dan ga pretvoriti u čili. Osim toga, možete ga jesti u tortiljama ili njime puniti tikvice. Tako jednom jelu možete dati novi život i napraviti nešto malo posebnije.

Planiranje obroka Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Ne bacajte ostatke

Čak i ostaci hrane mogu pomoći u pripremi novog obroka. Na primer, ostaci ćuretine i šunke od jučerašnje pite danas se mogu iskoristiti za rižoto. Dodajte i malo limuna za osvežavajući ukus.

Odredite budžet za hranu

Napravite porodični budžet za hranu. Ponekad možete odlučiti da ćete tog meseca izaći na jedan ili dva obroka u restoran, a to na kraju ispadne mnogo više. Planiranje budžeta može smanjiti te neočekivane, a često skupe večere van kuće.

Razmislite o preferencijama

Recept ne morate shvatati kao skup nepromenljivih pravila. Recepti u velikoj meri zavise od vaše interpretacije, pa neki sastojak možete izostaviti ili zameniti drugim koji vam se više dopada ili koji u tom trenutku imate u frižideru ili ostavi.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

