Radna smena jedne žene iz Ajove završila se isporukom kakvu sigurno nije očekivala, porodila se na poslu. U ponedeljak, 26. januara, Ametist Blumberg, zaposlena u firmi za dostavu paketa, rodila je dečaka dok je bila na poslu u skladištu kompanije u mestu Grajms, prenose lokalni mediji KCCI i KENS 5. Najšokantniji detalj? Nije ni znala da je trudna.

Blumberg je za KCCI ispričala da je oko 8 ujutru privodila kraju smenu kada je iznenada osetila snažnu potrebu da ode do toaleta.

„Posle toga nisam mogla ni da ustanem sa WC šolje“, rekla je ona, dodajući da je uspela da pozove pomoć tako što je otvorila vrata.

„Ustala sam i tada sam rekla: ‘Osećam njegovu glavu’.“

Ametist Blumberg Foto: KENS 5: Your San Antonio News Source/Youtube

Hitna pomoć stigla u poslednjem trenutku

Vatrogasno-spasilačka služba stigla je svega nekoliko minuta pre porođaja i uspela da asistira pri dolasku bebe na svet.

„Sada porađamo bebu“, čuje se u snimku radio-komunikacije koji je objavio KCCI.

Prema navodima medicinskog osoblja, ekipa je stigla u 8:29, a beba je rođena samo četiri minuta kasnije. Porodila se na podu svog radnog mesta.

Mama i beba su dobro

Blumberg i njen sin, kome je dala ime Onyks King Easterli, prebačeni su u bolnicu, gde su, prema izveštajima, zdravi i odmaraju se.

Dečak je na rođenju imao oko 2,95 kilograma i bio je dug 48 centimetara.

„Savršen je“, rekla je majka i kroz osmeh.

Blumberg, koja je sada majka dvoje dece, istakla je da je ova trudnoća bila potpuno drugačija od prve.

„Sa prvim detetom imala sam sve simptome“, rekla je.

„Sa ovim apsolutno ništa. Čak sam gubila kilograme na poslu.“

Dodala je da su se prvi znaci pojavili tek na samom kraju.

„Jedino što sam osetila bio je bol u leđima tokom porođaja i trenutak kada je počeo da se spušta.“

Nik Pirson iz vatrogasne službe rekao je da ga malo šta može iznenaditi u tom poslu.

„Video sam mnogo toga, ali najvažnije je da su i majka i beba zdravi“, rekao je.

(Kurir.rs/People)