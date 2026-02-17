Slušaj vest

Svima je poznato da su jaja najbolji izbor za doručak, jer od njih možete praviti prženice, kajganu, omlet ili ih možete jednostavno skuvati.

Iskustva domaćica pokazuju da je lakše pržiti sveža jaja, belance se ne razliva, a veća je verovatnoća da će žumance ostati tečno. Takođe, sveža jaja lakše je kuvati jer je manja verovatnoća da će se stvoriti zeleni krugovi, da će žumance biti iskrivljeno, kao i da ćete imati ravne delove na jajetu. Starija jaja lakše je oljuštiti nakon kuvanja.

Dodajte so pre nego što umutite jaja

Foto: Profimedia

Kako biste osigurali da omlet bude mekan i kremast, jaja posolite pre nego što ih umutite, nikako tek kada su u tiganju ili već pečena. So sprečava proteine u jajetu da se previše povežu prilikom zagrevanja, a to znači da će jaja biti vlažnija i mekša. Idealno bi bilo kada biste jaja posolili i umutili 15 minuta pre nego što ih stavite u riganj.

Postoji više načina prženja jaja

Ako mislite da je ispravan način prženja jaja da ga samo ispržite u tiganju - varate se. Postoji nekoliko načina, a sve zavisi od toga šta vam se u kom trenutku jede.

jaje na oko Foto: Tarik Kaan Muslu / Alamy / Profimedia

Ako želite nešto začinjeno, dno tiganja pospite maslinovim uljem i zagrejte na srednjoj temperaturi. Kada je ulje toplo dodajte začine koje želite i na to razbijte jaje. Kašikom zahvatajte ulje sa začinima i polivajte po belancetu dok se ne ispeče.

Ako želite nešto mekano na laganoj vatri otopite kašičicu neposoljenog maslaca, razbijte jaje, poklopite tiganj i čekajte da se belanca stisnu, da se na žumancu stvrdne opna i da maslac postane smeđe boje, dakle, oko 3 minuta. Takvo jaje prebacite preko prethodno skuvanog pirinča, rezanaca ili preko tosta. Prelijte sosom po želji.

Ako recept traži jaja sobne temperature, postoji dobar razlog

Foto: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ako vam u receptu piše da jaja moraju biti sobne temperature, to je s razlogom. Naime, hladna jaja, iako korisna u nekim situacijama, neće postići jednak volumen niti će se jednako dobro homogenizovati kao ona sobne temperature. Rezultat toga su grudvice u testu. Zato, pre pravljenja kolača za koji vam trebaju jaja sobne temperature, ostavite ih sat vremena van frižidera. Ako nemate toliko vremena, jaja stavite u posudu vruće, ali ne kipuće vode i držite 5 minuta.

Kako da najlakše oljuštite kuvana jaja

ilustracija Foto: Vladeep/Shutterstock

Za kuvanje je bolje izabrati jaja iz prodavnice nego ona domaća. Drugačiji im je sastav i ova domaća, sveža teže je oguliti. Njih je bolje ostaviti za kajgane, a ova kupovna za kuvanje. Sledeći korak je da jaja stavite u vodu tek kada ona počne da vri. To je bolja opcija nego da jaja stavite odmah i da ona stoje u toj vodi dok ona ne dođe do tačke ključanja. Kako vam se jaja ne bi razbila dok ih stavljate u vrelu vodu, polako ih spustite kašikom i onda smanjite temperaturu, dovoljno da voda pomalo kuva, a ne da jako vri.

