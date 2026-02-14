Slušaj vest

Nekima se u životu s vremena na vreme „zalomi” prava prilika, drugi kao da imaju šesto čulo za dobar trenutak ili dobru kombinaciju brojeva.

U svetu astrologije sreća se često povezuje s Jupiterom, planetom ekspanzije, blagostanja i velikih dobitaka. A kada se tome doda i malo intuicije, hrabrosti ili šarma, priče o iznenadnim dobicima i nasledstvima zvuče još realnije. Naravno, loto je i dalje igra slučaja, a nasledstva zavise od stvarnog života, ali zabavno je videti ko u horoskopu važi za miljenika sudbine.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelcu se često pripisuje „Jupiterova zaštita”, pa mu sreća zna doći kada se najmanje nada, i to u velikom stilu. U njegovom slučaju dobitak često prati rizikovanje: kupiće listić impulsivno, u poslednjem trenutku, i baš tada pogoditi. Čak i kada ne dobije odmah, Strelac kao da uvek završi na dobitku kroz slučajne prilike, putovanja i poznanstva koja mu otvore vrata novca.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Bik možda ne deluje kao neko ko „puca” na loto, ali njegov adut je stabilna, tiha sreća i osećaj za vrednost. Često se nađe u situacijama u kojima mu novac dolazi kroz imovinu, porodične stvari, nasledstva ili „zaboravljene” račune i štednju. Ako se u priči pojavi tajanstveni rođak, velika je šansa da će baš Bik imati uredne papire, mirne živce i ključeve kuće koja iznenada vredi pravo bogatstvo.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lav je znak koji privlači pažnju, a u astro priči često privlači i sreću, naročito onu spektakularnu, „filmsku”. Njegov dobitak neretko dolazi kroz takmičenja, nagrade, poklone, sponzorstva ili velikodušne ljude koji žele da ga imaju uz sebe. A ako se dogodi nasledstvo, Lav će znati da ga pretvori u još veći uspeh jer se ne plaši da investira u sebe i igra na veliko.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe imaju reputaciju znaka s najjačom intuicijom, pa će često reći: „Ne znam zašto, ali osećam da treba da uplatim baš danas.” Njima sreća zna doći iz neočekivanih pravaca: kroz poklone, slučajne prilike, tuđe velikodušne gestove ili baš ono „iznenadno nasledstvo” koje zvuči kao urbana legenda. Iako ponekad deluju sanjivo, Ribe često pogode savršen trenutak.

(Kurir.rs/Večernji list)

