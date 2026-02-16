Slušaj vest

Bacanje hleba nije samo gubljenje novca, već i hrane koja je vekovima bila osnovna namirnica u našoj ishrani. Međutim, mnogi ljudi nesvesno prave jednu veliku grešku pokušavajući da produže njegovu svežinu – stavljaju ga u frižider. Iako zvuči logično, ovo je najbrži način da hleb postane tvrd i bajat.

Da bismo razumeli zašto, potrebno je objasniti šta se zapravo dešava unutar hleba.

Zašto hleb postaje tvrd? Retrogradacija skroba je krivac

Većina ljudi misli da se hleb „suši“. Međutim, pravi uzrok starenja hleba je hemijski proces koji se naziva retrogradacija skroba.

Tokom pečenja:

  • skrob u brašnu apsorbuje vodu
  • molekuli se menjaju iz kristalne u amorfnu ​​(mekšu) strukturu
  • hleb dobija elastičnu i meku sredinu

Nakon što se hleb ohladi, proces je obrnut:

  • skrob se vraća u svoje prvobitno kristalno stanje
  • voda se postepeno oslobađa
  • tekstura postaje tvrda i mrvičasta

Važno je naglasiti: hleb može postati bajat čak i ako je savršeno zatvoren i nije se osušio. Dakle, problem nije gubitak vlage, već promena strukture skroba.

Zašto je frižider najgore mesto za hleb?

Naučna istraživanja pokazuju da se retrogradacija skroba najbrže dešava na temperaturama između 0 °C i 7 °C – upravo onim koje preovlađuju u frižideru.

Rezultat?

Hleb u frižideru može da postane bajat i do šest puta brže

  • Sredina postaje tvrda
  • Kora gubi teksturu
  • Rizik od kondenzacije i plesni se povećava

Izuzetak može biti industrijski tost hleb sa aditivima, ali domaći hleb, hleb iz pekae i kiselo testonikada ne treba držati u frižideru.

Kako pravilno čuvati hleb (kratkoročno – 2 do 3 dana)

Ako planirate da pojedete hleb u roku od nekoliko dana, najbolji uslovi su:

  • sobna temperatura
  • suvo i tamno mesto
  • dalje od izvora toplote i sunčeve svetlosti

Idealna mesta:

  • kuhinjski ormarić
  • ostava
  • kutija za hleb

U čemu ga čuvati?

Najbolja opcija – kutija za hleb

Omogućava laganu cirkulaciju vazduha, sprečava kondenzaciju i održava ravnotežu vlage.

Dobre alternative:

  • lonac od livenog gvožđa sa poklopcem
  • platnene kese (posebno za hleb od kiselog testa)
  • omotači od pčelinjeg voska

Šta treba izbegavati:

  • papirna kesa (dobra samo za prvi dan)
  • plastična kesa za zanatski hleb (stvara vlagu i omekšava koru)

Zamrzavanje – najbolji metod za dugoročno skladištenje hleba

Ako znate da nećete jesti hleb u roku od nekoliko dana, zamrzavanje je daleko najbolji metod za očuvanje svežine vašeg hleba.

Na veoma niskim temperaturama, proces retrogradacije je gotovo potpuno zaustavljen.

Kako pravilno zamrznuti hleb?

  • Isecite ga na kriške pre zamrzavanja.
  • Čvrsto ga umotajte u foliju.
  • Stavite u kesu za zamrzavanje i iscedite sav vazduh.
  • Hleb zamrznut na ovaj način može održati svoj kvalitet do tri meseca.

Kako pravilno odmrznuti hleb?

  • Stavite kriške direktno u toster.
  • Lagano poprskajte celu veknu vodom i zagrejte u rerni na 150 °C oko 10 minuta.

Rezultat je skoro kao sveže pečen hleb.

Kako oživeti stari hleb (brzi trik)

Ako je hleb već postao tvrd, možete ga privremeno sačuvati:

  • Ukratko navlažite samo koru pod mlazom hladne vode.
  • Stavite u rernu na 180 °C na 5–10 minuta.

Para će omekšati sredinu i kora će ponovo postati hrskava. Međutim, takav hleb treba odmah jesti.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

