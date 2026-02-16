Loren Trevan bila je 10 godina u braku kada joj je muž javio da je uhapšen

Loren Trevan bila je u braku tačno 10 godina kada je primila telefonski poziv koji joj je preokrenuo život naglavačke. Pozvao ju je njen suprug i rekao je da je pod policijskom istragom ali da je "sve to nesporazum"...

Tačno je, objasnio je, da je poslao nekoliko poruka jednoj trinaestogodišnjoj devojčici, ali sve je bilo iz šale. Poruke su izvučene iz konteksta, rekao je.

Žena se šokirala kada joj je muž javio da je uhapšen Foto: Profimedia

"Sećam se da sam želela da verujem u ono što mi govori. Ali bilo mi je muka u stomaku. Nešto tu nije bilo u redu", rekla je Loren za news.com.au.

Sumnjala je od ranije

U tom trenutku Loren nije znala da dobija samo poluistine. Iako je njen muž bio sportski trener sa pristupom deci, nije mogla da shvati zašto bi imao potrebu da ih kontaktira van treninga. Pokušavala je da sebe ubedi da preteruje, da to ne može biti ništa više od nevine greške.

"Glava mi je govorila da je to suviše strašno da bih uopšte razmatrala. Ali stomak je znao", rekla je Loren.

Istina je stigla nekoliko dana kasnije, crno na belo. Na sastanku sportskog odbora, Loren su pokazane poruke koje je policija pronašla.

"Stomak mi se stegao. Bila sam užasnuta onim što je napisao i iznenadnim saznanjem da bih mogla biti udata za pedofila", ispričala je nesrećna žena.

Raspad braka

U tom trenutku sve se raspalo - od braka u koji je verovala do sopstvenog osećaja procene, jer je više od decenije živela sa muškarcem kojeg, očigledno, nije poznavala.

"Pitala sam se da li mi je ikada o bilo čemu rekao celu istinu. Osećala sam toliku izdaju. I toliku sramotu, jer sam ga branila", rekla je Loren.

Postojala je i dublja tuga

"Najviše mi je bilo žao devojčice kojoj je slao poruke. Moglo se osetiti koliko je bila zbunjena i neprijatno joj je bilo u odgovorima", kaže nesrećna žena i dodaje da je odmah odlučila da podnese za razvod.

"Posle tog trenutka nije bilo povratka. Znala sam da je moj brak gotov."

Usledilo je sporo, brutalno razotkrivanje. Njen muž nije samo slao poruke devojčicama, već ih je i seksualno zlostavljao. Svaka nova optužba bila je, kako je rekla, "kao udarac bejzbol palicom u glavu".

"Pritisak u grudima bio je nepodnošljiv. Nikada nisam shvatala da emocija može biti toliko fizička", rekla je Loren.

Istraga je pokrenuta nakon što je jedna od devojčica ostavila telefon napolju kasno uveče. Njena majka je videla poruku koja je stigla i odmah pozvala policiju. Muškarac za koga je Loren mislila da ga poznaje na kraju je osuđen za silovanje maloletne dece.

"Saznanje da osoba kojoj najviše verujete nije ono za šta se predstavlja - to i dalje boli. Osećala sam se kao potpuna budala jer sam verovala njegovim lažima," kaže ona.

Iako se Loren i dalje oporavlja i plaši se da bi njen bivši muž mogao biti pušten iz zatvora, kaže da je važno verovati svojoj intuiciji.

"Odbijam da mu dozvolim da mi više kontroliše život", rekla je Loren.

Njena priča je ekstreman primer fenomena koji mnoge žene doživljavaju na manje vidljive, ali podjednako razorne načine: otkrivanje da muškarac kog vole vodi dvostruki život.

Reči psihologa

Psihološkinja Fibi Rodžers kaže da, iako su slučajevi poput Loreninog na najtežem kraju spektra, koncept dvostrukog života funkcioniše kao klizna skala. Objasnila je da dinamika muškaraca koji skrivaju delove sebe nije stvar trenutnih slabosti ili neispunjenih potreba, već izbora, osećaja prava i obmane.

"Vođenje dvostrukog života zahteva dugotrajnu neiskrenost. To znači aktivno uskraćivanje istine, manipulisanje stvarnošću i davanje prioriteta sopstvenim željama ispred emocionalne i psihološke bezbednosti drugih", rekla je.

Rodžers kaže da se takvo ponašanje često održava kroz kompartementalizaciju - namerno psihološko razdvajanje između persone "dobrog partnera" i skrivenog života.

"Ovo nije slučajno. To podrazumeva ponovljene odluke da se laže, skriva i nastavi, čak i kada postoje prilike da se stane", navodi.

Iako počinioci naknadno kao opravdanje navode stres ili nezadovoljstvo, Rodžers kaže da ta objašnjenja ne opravdavaju ponašanje.

"Mnogi ljudi se osećaju preopterećeno, nesrećno ili otuđeno. Ne biraju svi obmanu. Ono što razlikuje dvostruke živote nije patnja, već spremnost da se izda poverenje kako bi se zaštitio pristup moći, kontroli ili zadovoljstvu", navodi ona i dodaje da za većinu žena izdaja ne bude otkrivena od strane policije, već slučajno.

