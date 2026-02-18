Slušaj vest

Svako od nas pamti neko jelo iz detinjstva koje je mirisalo na dom i porodični ručak. Jedno od takvih jela je i sladak kupus bez mesa – jednostavan, jeftin, a izuzetno ukusan obrok koji je bio čest na trpezama širom stare Jugoslavije.

Ovo je tradicionalni recept koji se prenosi generacijama.

Sastojci

baka, deka i unuka
Foto: Vitaliy Arutjunov / Sputnik / Profimedia

Potrebno je:

  • 1 glavica svežeg kupusa (srednje veličine)
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 šargarepe
  • 1 veći krompir
  • 2 stabljike celera ili 1/4 korena celera
  • 1 pečena crvena paprika (ili sveža)
  • 200 ml gustog soka od paradajza
  • 1 l vode ili povrtnog bujona

Začini:

  • 1 kašičica soli
  • 1/2 kašičice bibera
  • 1 kašičica suvog začina
  • 1/2 kašičice origana
  • 1/2 kašičice bosiljka
  • 1/2 kašičice mlevene dimljene paprike
  • 2 lista lovora
  • 2 čena belog luka

Priprema

KUPUS2.jpg
Foto: Kurir.rs/T.S.

  1. Na malo ulja propržite sitno seckani crni luk dok ne omekša. Dodajte šargarepu isečenu na kolutove ili kockice, kao i celer (koren ili stabljike – šta imate pri ruci).
  2. Zatim ubacite iseckanu pečenu ili svežu papriku. Nakon nekoliko minuta dinstanja dodajte dimljenu mlevenu papriku, kratko propržite pa sipajte gusti sok od paradajza i vodu (ili još bolje – povrtni bujon).
  3. Dodajte so, biber, suvi začin, origano, bosiljak i lovor. Ako imate italijansku mešavinu začina, slobodno je ubacite za bogatiji ukus.
  4. Kada sve proključa, dodajte kupus isečen na šire rezance i krompir isečen na kocke. Poklopite i ostavite da se krčka 30–40 minuta na umerenoj vatri.
  5. Pred kraj ubacite sitno seckani beli luk, probajte i po potrebi dodatno začinite.
  6. Ako volite ređe jelo, možete dodati još malo vode tokom kuvanja.

Bez zaprške ili sa njom?

Tradicionalno, mnoge domaćice nisu zapržavale ovo jelo, već su ga kuvale sa manje tečnosti kako bi prirodno dobilo gustinu.

Ako ipak želite gušću teksturu, možete napraviti hladnu zapršku: umutite kašiku brašna sa malo vode, sipajte u kupus i ostavite da se kuva još nekoliko minuta.

Ne propustiteŽenaKuvar Milan otkrio da li se meso za sarmu dinsta: Ne kvarite joj ukus, evo kako se pravi
Sarme
ŽenaSvadbarski kupus na starinski način: Evo kako da spremite tradicionalno jelo koje svi obožavaju
Slatki kupus u loncu polupokriven poklopcem
ŽenaLički kupus koji će vas oduševiti na prvi zalogaj: Ovo jelo morate da probate
lički kupus
ŽenaZDRAVA I POSNA PITA sa kupusom i pirinčem: Ovaj tradicionalno jelo možete napraviti OČAS POSLA, a sve sastojke verovatno već IMATE
pita-pita-sa-sirom-bosanska-sirnica.jpg
ŽenaBRZINSKI RECEPT ZA POHOVANI KUPUS: Ručak za celu porodicu koji košta oko 200 DINARA, a dobro će vas ZASITITI (RECEPT)
screenshot-20231010-170401.jpg

 Video: Da li ste čuli za burek sarme

Burek sarme  Izvor: Instagram/yildizlarsofrasi