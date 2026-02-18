Recept za sladak kupus bez mesa po starinskom receptu. Jednostavno, jeftino i ukusno jelo koje se lako priprema i savršeno je za posne dane.
vraća nas u detinjstvo
Sladak kupus bez mesa: Ovako su ga spremale naše bake i 10 puta je bolji od onog sa mesom
Svako od nas pamti neko jelo iz detinjstva koje je mirisalo na dom i porodični ručak. Jedno od takvih jela je i sladak kupus bez mesa – jednostavan, jeftin, a izuzetno ukusan obrok koji je bio čest na trpezama širom stare Jugoslavije.
Ovo je tradicionalni recept koji se prenosi generacijama.
Sastojci
Potrebno je:
- 1 glavica svežeg kupusa (srednje veličine)
- 1 glavica crnog luka
- 2 šargarepe
- 1 veći krompir
- 2 stabljike celera ili 1/4 korena celera
- 1 pečena crvena paprika (ili sveža)
- 200 ml gustog soka od paradajza
- 1 l vode ili povrtnog bujona
Začini:
- 1 kašičica soli
- 1/2 kašičice bibera
- 1 kašičica suvog začina
- 1/2 kašičice origana
- 1/2 kašičice bosiljka
- 1/2 kašičice mlevene dimljene paprike
- 2 lista lovora
- 2 čena belog luka
Priprema
- Na malo ulja propržite sitno seckani crni luk dok ne omekša. Dodajte šargarepu isečenu na kolutove ili kockice, kao i celer (koren ili stabljike – šta imate pri ruci).
- Zatim ubacite iseckanu pečenu ili svežu papriku. Nakon nekoliko minuta dinstanja dodajte dimljenu mlevenu papriku, kratko propržite pa sipajte gusti sok od paradajza i vodu (ili još bolje – povrtni bujon).
- Dodajte so, biber, suvi začin, origano, bosiljak i lovor. Ako imate italijansku mešavinu začina, slobodno je ubacite za bogatiji ukus.
- Kada sve proključa, dodajte kupus isečen na šire rezance i krompir isečen na kocke. Poklopite i ostavite da se krčka 30–40 minuta na umerenoj vatri.
- Pred kraj ubacite sitno seckani beli luk, probajte i po potrebi dodatno začinite.
- Ako volite ređe jelo, možete dodati još malo vode tokom kuvanja.
Bez zaprške ili sa njom?
Tradicionalno, mnoge domaćice nisu zapržavale ovo jelo, već su ga kuvale sa manje tečnosti kako bi prirodno dobilo gustinu.
Ako ipak želite gušću teksturu, možete napraviti hladnu zapršku: umutite kašiku brašna sa malo vode, sipajte u kupus i ostavite da se kuva još nekoliko minuta.
