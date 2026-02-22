Da li ste znali?

Vaskršnji post traje sedam nedelja, od 23. februara do 12. aprila 2026. godine, i najstroži je post u pravoslavlju. Posti se većinom na vodi, dok su ulje i vino dozvoljeni subotom i nedeljom, a riba samo na Blagovesti i Cveti. Prva i poslednja nedelja su najstrože, sa naglaskom na uzdržanje od mrsne hrane, rđavih misli i dela.

Foto: Nebojša Mandić





Osnovna pravila posta:

Voda: Većina dana posti se na vodi.

Ulje i vino: Dozvoljeni su subotom i nedeljom, kao i na praznik Mladenci.

Riba: Dozvoljena je samo dvaput: na Blagovesti (7. april) i na Cveti (nedelju dana pre Vaskrsa).

Prva nedelja (Čista): Posebno strogo, prva tri dana se često posti na vodi ili uz "trimirje" (potpuno uzdržavanje).

Strasna nedelja (Poslednja): Veoma strog post na vodi.

Veliki petak: Potpuno uzdržavanje od hrane i pića do iznošenja plaštanice (oko 15h), nakon čega sledi suvi obrok na vodi.

Velika subota: Jedina subota u godini koja se posti na vodi.



Pravi post podrazumeva telesno uzdržanje od hrane životinjskog porekla (meso, jaja, sir, mleko) i duhovno uzdržanje, molitvu i pokajanje.