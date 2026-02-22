Slušaj vest

Vaskršnji post traje sedam nedelja, od 23. februara do 12. aprila 2026. godine, i najstroži je post u pravoslavlju. Posti se većinom na vodi, dok su ulje i vino dozvoljeni subotom i nedeljom, a riba samo na Blagovesti i Cveti. Prva i poslednja nedelja su najstrože, sa naglaskom na uzdržanje od mrsne hrane, rđavih misli i dela.

dandza2.jpg
Foto: Nebojša Mandić



Osnovna pravila posta:
Voda: Većina dana posti se na vodi.

Ulje i vino: Dozvoljeni su subotom i nedeljom, kao i na praznik Mladenci.

Riba: Dozvoljena je samo dvaput: na Blagovesti (7. april) i na Cveti (nedelju dana pre Vaskrsa).

Prva nedelja (Čista): Posebno strogo, prva tri dana se često posti na vodi ili uz "trimirje" (potpuno uzdržavanje).

Strasna nedelja (Poslednja): Veoma strog post na vodi.

Veliki petak: Potpuno uzdržavanje od hrane i pića do iznošenja plaštanice (oko 15h), nakon čega sledi suvi obrok na vodi.
Velika subota: Jedina subota u godini koja se posti na vodi.

Pravi post podrazumeva telesno uzdržanje od hrane životinjskog porekla (meso, jaja, sir, mleko) i duhovno uzdržanje, molitvu i pokajanje.

Ne propustiteŽenaPosna pita sa pečurkama na vodi po bakinom receptu koja će osvojiti sve ukućane: Niko neće primetiti da nema ulja, a ovo je tajni sastojak
profimedia-0897732119.jpg
ŽenaStarinski čokoladni posni kolač na vodi: Po bakinom receptu sve se meri na šolje, a ukućani će biti oduševljeni
profimedia-0969483298.jpg
Žena(RECEPT) OVO JE IDEALAN KOLAČ ZA POST NA VODI: Poslatica sprema se za čas, a još brže nestane sa tanjira
profimedia0095263701.jpg
Žena(JELOVNIK) UZDRŽITE SE OD HRANE I PROČISTITE TELO I DUŠU Evo šta možete da jedete za vreme POSTA
post-voce.jpg

Crveno slovo, a svi idu na posao - da li je u pitanju greh? Zakon ga ne prepoznaje, ali crkva i tradicija imaju drugačiji stav Izvor: Kurir televizija