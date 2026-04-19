Turska kafa je omiljeni napitak mnogih na Balkanu, ali njena priprema često izaziva kontroverze. Na društvenim mrežamase vodi pravi rat oko toga koji je ispravan način kuvanja, sve dok se nije uključio Turčin i objasnio kako se kafa priprema u domovini ovog napitka.

Tri različita načina pripreme

Kafa u hladnoj vodi

Jedna žena savetuje: stavite dve kašičice kafe u hladnu vodu, promešajte, zakuvajte da se kafa podigne, pa maknite s vatre i ponovite tri puta. Nakon toga ostavite dva minuta da talog slegne i prelivate u šolju. Šećer i mleko dodajte po želji.

Pola vruće vode

Drugi način uključuje zagrevanje pola šolje vode do ključanja, dodavanje kafe i vraćanje u džezvu dok ne počne da raste. Zatim se dodaje šećer i kafa je spremna.

Domaća kafa
Foto: TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)

Džezvica do vrha

Treća metoda podrazumeva punu džezvu, dodavanje kafe i šećera, kuvanje dok se kafa ne podigne, pa skidanje s vatre i promešavanje. Postupak se ponavlja tri puta dok kafa ne bude gotova.

Turčin razjasnio kako se pravi turska kafa

Muškarac iz Turske pojasnio je: "Za svaku šolju stavite dve kašičice kafe u džezvu, promešajte i stavite na laganu vatru. Kada se kafa podigne i pojave se mehurići, spremna je za posluživanje. To je pravi turski način kuvanja."

Ovaj jednostavan postupak pokazuje da prava turska kafa ne zahteva komplikovane trikove, ključ je u laganoj vatri i pažljivom kuvanju.

Ne propustiteZanimljivostiKuvar iz 1967. otkriva razliku između srpske i turske kafe: Ako ste mislili da se prave na isti način, varate se
Kuvanje kafe
ŽenaZbog ovoga vam kafa ne ispadne kao u kafiću: Greška broj 1 koju svi prave kad kuvaju omiljeni napitak
Konobarica nosi tri šoljice domaće kafe
ŽenaTurkinja pokazala kako se pravilno kuva kafa: Samo ovako će imati najbolji ukus koji ste osetili (VIDEO)
ŽenaTurčin otkrio kako se pravilno spremna sarma i kuva turska kafa: Kaže da nismo svesni koliko grešimo
Tri sarme u zemljanoj posudi

 VIDEO: Kako se pravilno kuva turska kafa: 

Kako se pravilno kuva turska kafa Izvor: Reddit/sinjiOnO