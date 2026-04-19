Svi pogrešno kuvamo tursku kafu: Turčin otkrio pravi način za najbolji ukus!
Turska kafa je omiljeni napitak mnogih na Balkanu, ali njena priprema često izaziva kontroverze. Na društvenim mrežamase vodi pravi rat oko toga koji je ispravan način kuvanja, sve dok se nije uključio Turčin i objasnio kako se kafa priprema u domovini ovog napitka.
Tri različita načina pripreme
Kafa u hladnoj vodi
Jedna žena savetuje: stavite dve kašičice kafe u hladnu vodu, promešajte, zakuvajte da se kafa podigne, pa maknite s vatre i ponovite tri puta. Nakon toga ostavite dva minuta da talog slegne i prelivate u šolju. Šećer i mleko dodajte po želji.
Pola vruće vode
Drugi način uključuje zagrevanje pola šolje vode do ključanja, dodavanje kafe i vraćanje u džezvu dok ne počne da raste. Zatim se dodaje šećer i kafa je spremna.
Džezvica do vrha
Treća metoda podrazumeva punu džezvu, dodavanje kafe i šećera, kuvanje dok se kafa ne podigne, pa skidanje s vatre i promešavanje. Postupak se ponavlja tri puta dok kafa ne bude gotova.
Turčin razjasnio kako se pravi turska kafa
Muškarac iz Turske pojasnio je: "Za svaku šolju stavite dve kašičice kafe u džezvu, promešajte i stavite na laganu vatru. Kada se kafa podigne i pojave se mehurići, spremna je za posluživanje. To je pravi turski način kuvanja."
Ovaj jednostavan postupak pokazuje da prava turska kafa ne zahteva komplikovane trikove, ključ je u laganoj vatri i pažljivom kuvanju.
