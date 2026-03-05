Slušaj vest

Amerikanka koja je pre više od tri godine odlučila da napusti rodnu zemlju i započne život u Srbiji danas bez dileme poručuje – sigurnije se nigde nije osećala. Kako kaže, Beograd joj nije samo mesto stanovanja, već grad u kojem je pronašla mir, stabilnost i svakodnevicu bez straha.

Reč je o influenserki Bler, poznatoj po TikTok profilu „blairinbelgrade“, na kojem redovno objavljuje utiske o životu u srpskoj prestonici. Njena poslednja objava izazvala je veliku pažnju, ali i brojne polemike.

„Beograd je najsigurniji grad na svetu za žene“

U videu koji se brzo proširio mrežama, Bler je iznela snažnu tvrdnju:

„Mislim da je Beograd najsigurniji grad na svetu za žene. Ne samo da je bezbedan zato što možete da šetate u bilo koje doba dana i da ne brinete da će neko pokušati da vas kidnapuje, odvede ili uznemirava, već je bezbedan i u smislu vašeg nervnog sistema.“

Govoreći o sopstvenom iskustvu, naglasila je da je kao crnkinja odrasla u Sjedinjenim Američkim Državama često živela pod stalnim pritiskom i oprezom.

„Kao Amerikanka, kao crnkinja koja je odrasla u Sjedinjenim Državama, uvek sam bila pod stresom. Uvek na oprezu. Uvek postoji strah da će vas neko uznemiravati ili dobacivati vam na ulici, da ne možete samo da izađete napolje i živite u miru. Ali ovaj grad je veoma miran. Ljudi gledaju svoja posla. Ako vam treba pomoć, možete da se obratite nepoznatoj osobi. Sjajno je.“

Dodala je i da u Beogradu nema bojazni od neprijatnih situacija poput praćenja ili uznemiravanja.

Živela u više „bezbednih“ država, ali…

Bler ističe da je pre Srbije boravila u zemljama koje imaju reputaciju izuzetno sigurnih, poput Singapura, Tajlanda, Novog Zelanda, Švajcarske i Finske, kao i u Seulu i Kini.

Ipak, tvrdi da se i tamo susretala sa neprijatnostima, poput dobacivanja ili osećaja da je neko prati. Za Dubai i Abu Dabi kaže da je čula da važe za bezbedne destinacije za žene, ali da o tome ne može da govori iz ličnog iskustva.

„Ovde žene mogu da ulažu u sebe“

Osim bezbednosti, osvrnula se i na kvalitet života u Beogradu.

„Takođe, svi u gradu su lepi. Visoki su, ljudi deluju veoma atletski građeni, a pristupačno je otići u salon ako želite tretman lica, da sredite nokte ili kosu – to vas neće koštati celu platu.“

Naglašava da su usluge poput frizera, manikira i kozmetičkih tretmana znatno povoljnije nego u Americi, što ženama omogućava da ulažu u sebe bez finansijskog opterećenja.

„Žene u Srbiji biraju kako će da žive“

Bler je govorila i o položaju žena, poredeći situaciju u Americi i Srbiji:

„Ovde u Srbiji uvek vidim ljude sa velikim porodicama. Vidim žene koje, čak i ako još nemaju porodicu, imaju ambicije. Mogu da izaberu kako žele da žive svoj život.“

Prema njenim rečima, upravo mogućnost izbora – između karijere, porodice ili oba – ono je što joj uliva dodatno poverenje u društvo u kojem živi.

