Posao stjuardese i stjuarda mnogi povezuju s prestižom, mogućnošću putovanja širom sveta i neprekidnim avanturama. Međutim, stvarnost ovog zanimanja nije uvek tako šarena kao što se može videti na društvenim mrežama. U razgovoru za Onet, bivši zaposleni u avio-kompanijama otkrili su šta je iza kulisa ovog posla i svoje razloge odlaska.

Nemaju svi ista iskustva, jer avio-kompanije nude različite uslove rada. Kasja je radila kao stjuardesa u niskotarifnim avio-kompanijama više od pola godine.

"Iako sam tokom obuke imala mogućnost da predložim željene baze i naznačim gradove, niko to nije uzeo u obzir. Dodelili su mi bazu u jednoj od baltičkih zemalja, što mi uopšte nije odgovaralo i rekla sam to instruktorki. Ona je odgovorila: 'Ako ti se ne sviđa, možeš da odustaneš od obuke, koja u tom trenutku nije bila plaćena'", opisuje.

Kako kaže, na kraju je izdržala do kraja obuke i preselila se u inostranstvo.

"Međutim, veoma sam se loše tamo osećala. Htela sam da živim u Poljskoj. Pojavila se mogućnost rada u Gdanjsku, ali sam, nažalost, radila prekratko da bih mogla da se preselim. Nisam želela da čekam i dala sam otkaz. Pronašla sam posao u drugim linijama koje su mi omogućile život u Poljskoj i rad u avionu".

Slično iskustvo imala je i Asja, koja je takođe radila u niskotarifnim avio-kompanijama.

"Prvo sam dodeljena bazi u Italiji, kasnije su me premestili u Slovačku. Nakon tog preseljenja pojavila se mogućnost Krakova, ali to je bila pusta priča. Čašu gorkosti je prelila kad kada su moji strani prijatelji odmah dobili Krakov pri prvoj aplikaciji, a ja nisam, iako sam čekala tu mogućnost tri godine. Po mom mišljenju, to je bila očigledna diskriminacija na osnovu nacionalnosti. Posao sam volela i volim ga, ali menadžment je totalno za promenu. Trenutno radim u velikim redovnim linijama i pokazalo se da je moguće postaviti člana posade u Krakovu", kaže.

Stjuardesa Foto: Profimedia

Nepotizam i nepravda

Asja je takođe primetila druge probleme.

"U industriji vlada užasan nepotizam i zaštita starih zaposlenih. Neko može da predstavlja očiglednu opasnost i krši procedure, a i dalje dobija unapređenje na šefa kabine ili se jednostavno ništa ne preduzima, uprkos prijavama", priča i dodaje da je "dovoljno da dođete u pravu bazu i držite se pravih ljudi".

"Znam za situaciju gde je devojka unapređena posle devet meseci rada, iako je prema pravilniku to moguće tek posle 12 meseci. To se desilo samo zato što je znala s kim da se drži iz menadžmenta. Drugi su morali da čekaju godinama i nisu imali šanse za slične privilegije".

Zdravstveni problemi

Ne odlaze svi zbog loše organizacije ili nepravde. Stjuardesa, koja je takođe radila u niskotarifnim linijama, morala je da odustane iz zdravstvenih razloga.

"Noge su mi jako oticale, listovi su mi bili veličine butina, pojavile su se proširene vene zbog letenja, a uz to i bolovi u leđima. Sve ove tegobe su me odvele kod specijalista, fizioterapeuta itd., ne računajući glavobolje. Osećala sam se kao da imam mamurluk. Sve to od buke i šuma u avionu", priča.

"Trebalo mi je 12 sati da se oporavim nakon celog dana letenja. Kada sam išla na odmor, prvih nedelju dana sam se odmarala. Posle prestanka letenja dugo sam se oporavljala", objašnjava.

Žrtvovanje privatnog života

Eliza je dala otkaz u bliskoistočnim avio-linijama.

Stjuardesa otkrila istinu o svom poslu Foto: matej kastelic / Panthermedia / Profimedia

"Rad u kabinskoj službi nije lako uskladiti s porodičnim životom, posebno ako se razmišlja o deci. Porodiljsko odsustvo je tamo vrlo kratko i neplaćeno. Mnoge moje koleginice koje su ostale, nakon što su dobile decu, više ne rade kao stjuardese", opisuje.

"Drugi razlog moje odluke bio je raskid s partnerom, što je učinilo da nemam dovoljno razloga da ostanem. Takođe, shvatila sam da, iako je posao odličan u pogledu zarade i mogućnosti putovanja, ne pruža velike perspektive razvoja. Vratila sam se u Poljsku i počela da radim u struci koju sam studirala", otkriva.

Opasnost i ekstremni stres

Neke situacije u avionu bile su izuzetno stresne. Jedna stjuardesa se priseća svog poslednjeg leta u prethodnoj firmi.

"Nije nam bilo dozvoljeno da napustimo avion zbog ratne opasnosti. Nakon završene smene izašla sam iz terminala i doslovno zaplakala, kao da je veliki deo mene umro. Mesec dana kasnije izbio je rat u Ukrajini u punom obimu", otkriva ona.

Rad u avijaciji ima svoje prednosti i mane. Iako pruža mogućnost putovanja i dobre zarade, zahteva veliku fleksibilnost, žrtvovanje privatnog života i često nesigurne uslove rada. Priče bivših stjuardesa pokazuju da ovo nije uvek bajka. A ponekad je prava noćna mora.

