Kada su Delaja Lazaroiu i njen partner Tom počeli da planiraju venčanje, suočili su se s visokim troškovima organizacije. Cena tradicionalnog venčanja u Velikoj Britaniji može da dosegne i do 30.000 funti, odnosno gotovo 35.000 evra.

Međutim, umesto odustajanja, par iz Mančestera pronašao je jedinstvenu i cenovno pristupačnu alternativu u glavnom gradu Škotske, piše Daily Record.

Automatizovana ceremonija venčanja

Tokom planiranja putovanja u Edinburg, 27-godišnja analitičarka podataka Delaja otkrila je neobičnu turističku atrakciju: roze automat za venčanja. Smešten u muzeju "Camera Obscura & World of Illusions" u istorijskoj ulici Royal Mile, uređaj nazvan AutoWed nudi celovitu ceremoniju za iznos od pet funti (oko 5 evra).

"Kada sam otkrila mogućnost venčanja putem automata, ideja mi se odmah svidela i postala je prioritet našeg putovanja u Edinburg", izjavila je Delaja.

Prema njenim rečima, postupak je veoma jednostavan. Upotrebili su karticu za plaćanje, odabrali vrstu zajednice (u ponudi su heteroseksualni i istopolni brak, te opcija "najbolji prijatelji"), uneli svoja imena i pratili dalja uputstva. Automatizovani glas sproveo ih je kroz kratku ceremoniju, a nakon što su oboje pritisnuli taster "Uzimam", uređaj je izdao dva plastična prstena i personalizovani venčani list ispisan na termalnom papiru.

Simbolična ceremonija jedinstveno iskustvo

Iako ceremonija nema pravnu validnost, za Delajju i Toma, koji su u vezi pet godina, predstavljala je značajnu proslavu njihove veze. Celokupno iskustvo opisuju kao zabavno i nezaboravno.

"Sam automat je smešten na manje uočljivom mestu, ali rekviziti poput vela, bidermajera i cilindra za mladoženju privlače pažnju posetilaca. Neprestano smo se smejali jer nismo znali šta da očekujemo. Iako smo prethodno pogledali snimke, nismo očekivali da će uređaj imati glasovna uputstva. Osećaj je bio iznenađujuće autentičan, naročito tokom razmene prstenja", pojasnila je Delaja.

Iskustvu su doprineli i manji, komični detalji: plastično prstenje im u početku nije pristajalo uprkos tome što je podesivo, Delajin veo je padao, a Tomov cilindar bio je prevelik. Par navodi kako ih znatiželjni pogledi drugih posetilaca nisu omeli u njihovom svečanom trenutku.

AutoWed, jedan od samo dva takva automata na svetu (drugi se nalazi u SAD), stekao je status popularne atrakcije. Godišnje ga koristi više od deset hiljada parova za simbolično sklapanje braka ili obnovu zaveta, a među korisnicima su bile i javne osobe, poput olimpijskog skakača u vodu Toma Dejlija.

Za Delaju i Toma je ovo iskustvo bilo uvod u planiranje budućnosti. Iako nameravaju da sklope i zakonski brak, što je deo njihovog dugoročnog plana nakon rešavanja stambenog pitanja, iskustvo s automatom podstaklo ih je na razmatranje alternativnih opcija. "Postali smo svesniji koliko su tradicionalna venčanja skupa, zbog čega nam se opcija intimnije ceremonije čini sve privlačnijom", izjavila je Delaja.

Njihova priča, dokumentovana video-zapisom koji je na Instagramu dosegao više stotina hiljada pregleda, privukla je globalnu pažnju.

