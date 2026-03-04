Slušaj vest

Stjuardesa Emiratesa je otkrila s kakvim se strahovima suočavaju ona i njene kolege kad zbog ratnih sukoba zatvore vazdušni prostor. Naina Gil otvoreno je govorila o delu posla koji putnici gotovo nikad ne vide, a objavu je podelila nakon što je hiljade ljudi poslednjih dana ostalo blokirano u Dubaiju i na Bliskom istoku.

Naina Gil kaže da je ponosna na svoj posao, ali priznaje da on u nesigurnim vremenima nosi velike poteškoće. Putnički haos zahvatio je delove Bliskog istoka od subote, kad je američki predsednik Donald Tramp potvrdio da SAD sarađuje s Izraelom u pokušaju rušenja iranskog režima. Gil je u iskrenoj objavi poručila: "Iza svake uniforme kuca ljudsko srce. Na dužnost dolazimo pribrani, uprkos svoj neizvesnosti."

"Ne znate da li idete sutra ili za 10 dana"

Objasnila je da nastaju ozbiljni problemi kojih ljudi često nisu svesni kad se zbog rata zatvori vazdušni prostor. Prema njenim rečima, letovi se otkazuju "u nekoliko sekundi", a meseci planiranja nestanu preko noći.

"Posada ostaje zaglavljena u stranim zemljama. Neki moji prijatelji bukvalno su zaglavljeni u raznim državama upravo sada, čekaju da se vazdušni prostor ponovo otvori", rekla je.

"Niko ne zna koliko će to trajati. Ne znate da li idete sutra ili za 10 dana. Strah na visini od 10.000 metara, panika putnika, panika porodica, a mi i dalje moramo da se smeškamo i ostanemo smireni. Tu su i preusmeravanja i duže smene. Kad se vazdušni prostor zatvori, letovi idu dužim rutama. Let koji je trajao osam sati odjednom traje 12 sati. Umor raste. Osećate i emocionalni pritisak, porodica vam šalje poruke: 'Jesi li bezbedna? Gde si sada?', a vi ste i dalje u uniformi. I dalje radite", ispričala je Gill, prenosi Index.hr.

Ograničeno ponovno pokretanje letova

Njen video, objavljen iz Dubaija, pokrenuo je brojne reakcije. Mnogi su istakli da često nisu svesni kroz šta sve kabinsko osoblje prolazi kako bi putovanja bila što bezbednija. Avio-kompanije Etihad i Emirates, sa sedištima u Abu Dabiju i Dubaiju, objavile su da obustavljaju letove nakon napada SAD i Izraela na Iran i uzvratnih napada na susedne zemlje. U ponedeljak su potvrdili da će se letovi nastaviti, ali vlada Dubaija je tada poručila da će doći do "ograničenog ponovnog pokretanja operacija".

Putnicima je savetovano da na aerodrom dolaze samo ako su dobili direktno obaveštenje. "Emirates će početi sa saobraćanjem ograničenog broja letova od večeri 2. marta. Prioritet dajemo putnicima s ranijim rezervacijama, a one koji su preusmereni na ove letove direktno će kontaktirati naša služba. Molimo vas da ne dolazite na aerodrom ako niste obavešteni. Svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljeg", stoji u saopštenju Emiratesa.

"Emirates nastavlja da prati situaciju i u skladu s tim ćemo prilagođavati naš raspored letenja. Ažuriranja će biti objavljena na našoj web stranici i zvaničnim kanalima na društvenim mrežama. Želeli bismo da se zahvalimo našim putnicima na razumevanju i strpljenju. Bezbednost naših putnika i posade ostaje naš najveći prioritet", zaključuje se u izjavi.

Video: Stjuardesa otkriva trikove za kupovinu jeftinih avionskih karata