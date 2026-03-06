Slušaj vest

Roditelji, naročito oni koji imaju bolešljivu decu, spremni su da probaju maltene sve kako bi svojim mališanima ojačali imunitet. U jednom videu koji je zapalio društvene mreže, jedna mama je poručila: "Ja solim svoju decu, a trebalo bi i vi", uz snimak na kojem se vidi kako sipa punu sobu soli za svoje mališane.

"Mislila sam da je cilj jačanje imunog sistema - više vitamina, više suplemenata, više svega. Ali ono što sam naučila živeći sa astmom, teškim alergijama i pazeći na pogoršanja jeste da imuni sistem u preopterećenom stanju nije jak", rekla je ova mama, pa dalje nastavila da objašnjava sve o tome zašto deci sipa so u sobu.

"...haloterapija [oblik alternativne medicine u kojem se koristi so] pomaže da se to očisti, tako da se njihov imuni sistem smiri, reaguje kada je potrebno, odmara kada nema potrebe da reaguje".

Dok se ova mama "kune" u haloterapiju, efekti ove metode nisu naučno dokazani, tako da ne čudi što su mnogi u komentarima bili sumnjičavi prema ovakvom pristupu zdravlja odraslih, ali i dece.

"Ovo je potpuno ludo."

"Sve osim odlaska kod lekara."

"Klinički dokazi za bilo šta od ovoga su vrlo ograničeni, tako da bih preporuku ove mame uzela s rezervom", pisali su ljudi u komentarima.

Naravno, bilo je i onih kojima bi želeli da pokušaju nešto ovakvo, pa su se raspitivali koju vrstu soli koristi i tražili savete od nje kako da u svom domu naprave nešto slično. Ipak, u jednom od odgovora ona je objasnila da nije dovoljno samo posuti so po podu, iako je to lepo senzorno iskustvo za decu, već da je potreban halogenerator, aparat koji melje so na mikročestice i ispunjava vazduh njima.

