"Ja kao vizionarka" Inspirativni govor Melanije Tramp na koji je i Donald reagovao "Mislim da je prevelika za Belu kuću"
Prva dama SAD Melanija Tramp pohvalila je sopstvena dostignuća tokom događaja povodom Women's History Month u Beloj kući, nazvavši sebe „vizionarkom“.
Govoreći u četvrtak, 12. marta, dok je njen suprug, predsednik Donald Tramp, posmatrao iz publike, Melanija je istakla nekoliko svojih projekata, uključujući i nedavno objavljeni dokumentarni film Melanija.
„Uspeh ne dolazi preko noći“
„Kao vizionarka, znam da uspeh ne nastaje preko noći, već se oblikuje kroz dug i ponekad izazovan proces“, rekla je prva dama, koja ima 55 godina.
Dodala je da često radi sama na vrhu i da se vodi strašću i instinktom.
„U samoći moj kreativni um pleše, ispunjavajući moju maštu originalnim idejama. Pažnja prema detaljima, zahtevni rasporedi i multitasking svakodnevna su realnost kada gradite uspeh“, istakla je.
Naglasila je da se isti princip odnosi na sve njene uloge kao majke, humanitarke, filantropkinje i preduzetnice.
Uloga u sopstvenom filmu
Melanija je posebno govorila o svom dokumentarcu Melania, koji je premijerno prikazan 30. januara i prikazuje 20 dana koji su prethodili drugoj inauguraciji njenog supruga.
Kako je objasnila, u projektu je imala više uloga od kreativnog vođstva do produkcije i marketinga.
„Oblikovala sam kreativni pravac filma, bila producent, nadgledala postprodukciju i vodila marketinšku kampanju“, rekla je.
Film je, međutim, dobio podeljene reakcije publike i kritike. Na sajtu Rotten Tomatoes ima oko 11% pozitivnih ocena kritičara, dok ga je čak 98% verifikovanih gledalaca ocenilo pozitivno. Razlika između ocena kritike i publike jedna je od najvećih u istoriji tog sajta.
Poruka mladim ženama
U završnici govora Melania je poslala poruku ženama širom Amerike.
„Odvojte vreme za sebe, obrazujte se svakodnevno i širite svoju strast“, rekla je, piše People.
Pozvala je mlade žene da budu hrabre, preuzimaju rizike i razvijaju svoje profesije kroz inspiraciju, uz zadržavanje porodice u središtu života ako to žele.
Tramp: „Možda je postala prevelika za Belu kuću“
Nakon njenog obraćanja, za govornicu je stao predsednik Donald Trump, koji je pohvalio svoju suprugu.
„Ona je fantastična i veliki uspeh“, rekao je.
Uz osmeh je dodao i šalu:
„Ne znam, možda postaje malo prevelika za Belu kuću, pa ću morati da razmislim o tome.“
Obraćajući se ženama u publici, predsednik je zaključio:
„Volimo žene. Žene su sve, u redu?“