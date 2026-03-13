Prva dama SAD Melanija Tramp pohvalila je sopstvena dostignuća tokom događaja povodom Women's History Month u Beloj kući, nazvavši sebe „vizionarkom“.

Govoreći u četvrtak, 12. marta, dok je njen suprug, predsednik Donald Tramp, posmatrao iz publike, Melanija je istakla nekoliko svojih projekata, uključujući i nedavno objavljeni dokumentarni film Melanija.

„Uspeh ne dolazi preko noći“

„Kao vizionarka, znam da uspeh ne nastaje preko noći, već se oblikuje kroz dug i ponekad izazovan proces“, rekla je prva dama, koja ima 55 godina.

Dodala je da često radi sama na vrhu i da se vodi strašću i instinktom.

„U samoći moj kreativni um pleše, ispunjavajući moju maštu originalnim idejama. Pažnja prema detaljima, zahtevni rasporedi i multitasking svakodnevna su realnost kada gradite uspeh“, istakla je.

Naglasila je da se isti princip odnosi na sve njene uloge kao majke, humanitarke, filantropkinje i preduzetnice.

Uloga u sopstvenom filmu

Melanija je posebno govorila o svom dokumentarcu Melania, koji je premijerno prikazan 30. januara i prikazuje 20 dana koji su prethodili drugoj inauguraciji njenog supruga.

Kako je objasnila, u projektu je imala više uloga od kreativnog vođstva do produkcije i marketinga.

„Oblikovala sam kreativni pravac filma, bila producent, nadgledala postprodukciju i vodila marketinšku kampanju“, rekla je.

Film je, međutim, dobio podeljene reakcije publike i kritike. Na sajtu Rotten Tomatoes ima oko 11% pozitivnih ocena kritičara, dok ga je čak 98% verifikovanih gledalaca ocenilo pozitivno. Razlika između ocena kritike i publike jedna je od najvećih u istoriji tog sajta.

Poruka mladim ženama

U završnici govora Melania je poslala poruku ženama širom Amerike.

„Odvojte vreme za sebe, obrazujte se svakodnevno i širite svoju strast“, rekla je, piše People.

Pozvala je mlade žene da budu hrabre, preuzimaju rizike i razvijaju svoje profesije kroz inspiraciju, uz zadržavanje porodice u središtu života ako to žele.

Tramp: „Možda je postala prevelika za Belu kuću“

Nakon njenog obraćanja, za govornicu je stao predsednik Donald Trump, koji je pohvalio svoju suprugu.

„Ona je fantastična i veliki uspeh“, rekao je.

Uz osmeh je dodao i šalu:

„Ne znam, možda postaje malo prevelika za Belu kuću, pa ću morati da razmislim o tome.“

Obraćajući se ženama u publici, predsednik je zaključio:

„Volimo žene. Žene su sve, u redu?“