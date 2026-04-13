Slušaj vest

Papir za pečenje već decenijama olakšava pripremu hrane jer sprečava lepljenje, smanjuje potrebu za dodatnim uljem i pojednostavljuje čišćenje posuđa. Međutim, iako je neosporno praktičan, sve češće se postavlja pitanje da li je potpuno bezbedan za zdravlje.

Ovaj papir pravi se od celuloze i dodatno se obrađuje kako bi postao otporan na vlagu, masnoću i visoke temperature. Najčešće je obložen silikonom koji sprečava lepljenje hrane i omogućava pečenje na visokim temperaturama.

Na tržištu postoje dve osnovne varijante – izbeljeni papir, tretiran hlorom da bi dobio belu boju, i neizbeljeni papir, prirodno smećkaste boje, bez hemikalija koje sadrže hlor.

Potencijalni zdravstveni rizici

Iako se papir za pečenje koristi svakodnevno, postoje određeni naučni nalazi i pretpostavke koje ga povezuju sa potencijalnim zdravstvenim rizicima.

Naime, proces izbeljivanja hlorom može dovesti do nastanka dioksina – supstanci koje je Svetska zdravstvena organizacija klasifikovala kao kancerogene. Iako se javljaju u malim količinama, pod dejstvom visokih temperatura mogu preći u hranu. Jednom uneti u organizam, zadržavaju se u masnom tkivu godinama i povezani su sa hormonskim poremećajima, smanjenom plodnošću, oštećenjem jetre, kao i povećanim rizikom od karcinoma dojke i jetre.

Smeđi papir za pečenje Foto: Jiri Hera / Panthermedia / Profimedia

Takođe, većina papira za pečenje sadrži silikonski premaz koji se deklariše kao „bezbedan za kontakt sa hranom“. Ipak, neka istraživanja pokazuju da se prilikom pečenja, posebno na temperaturama višim od preporučenih, mogu osloboditi siloksani – hemijska jedinjenja koja se dovode u vezu sa hormonskim poremećajima i potencijalno kancerogenim delovanjem.

Evropska agencija za hemikalije (ECHA) klasifikovala je određene oblike siloksana, poput D4 i D5, kao supstance visokog rizika (SVHC). Iako su silikonske površine generalno stabilne, ključno je voditi računa o kvalitetu proizvoda i izbegavati ponovnu upotrebu papira.

Papir za pečenje nije namenjen za višekratnu upotrebu – nakon jednog pečenja silikonski premaz može početi da puca i ispušta čestice. Većina proizvođača savetuje da se ne koristi na temperaturama višim od 220–230 °C, jer tada raste rizik od razgradnje silikona i prelaska štetnih materija u hranu.

Zdravije i dugotrajnije alternative

Ukoliko želite da izbegnete izlaganje potencijalno štetnim hemikalijama, razmislite o trajnijim i ekološki prihvatljivijim alternativama. Umesto papira za pečenje, često je dovoljno samo premazati pleh sa malo maslinovog ulja. Nerđajući čelik je odlična zamena – dugotrajan je, nereaktivan i lak za čišćenje.

Beli papir za pečenje Foto: David McQ / Alamy / Profimedia

Staklene i keramičke posude takođe su idealne za pečenje, jer ne ispuštaju štetne hemikalije. Tu su i silikonske podloge koje mogu da se koriste više puta i stabilne su na visokim temperaturama – ali je važno birati one koje imaju sertifikate bezbednosti.

Zdrav razum i informisanost – ključni sastojci u kuhinji

Iako navedeni rizici nisu alarmantni ukoliko se papir koristi povremeno, dugoročna izloženost i pečenje na previsokim temperaturama mogu predstavljati problem. Srećom, danas postoje brojne zamene koje su ne samo bezbednije, već i dugotrajnije i često isplativije.

Zdravlje počinje od svakodnevnih izbora, pa tako i u kuhinji. Informisanost i male promene u navikama mogu imati veliki uticaj – kako na naše telo, tako i na životnu sredinu.

(Kurir.rs/nova.rs)

VIDEO: Papir za pečenje: