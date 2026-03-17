Većina modnih izdanja prve dame Amerike je besprekorna, slažu se i kritičari koji joj tradicionalno nisu naklonjeni, a neki otvoreno priznaju da je Melanija Tramp epitom gracioznosti, samopouzdanja i sofisticiranosti. Čak i kada na sebe nabaci nešto u mnogima omraženom, ali uvek aktuelnom dezenu...

Melanija u leopard suknji Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Leopard šare ne može baš svaka žena da iznese na pravi način. Osim ako se ne zove Melanija Tramp. Za to treba hrabrosti, a njoj je svakako ne nedostaje. Juče je, sa suprugom Donaldom Trampom, u Istočnoj sali najpoznatije vašingtonske rezidencije organizovala prijem povodom tradicionalnog događaja "Women's History Month", i za tu priliku odabrala klasičnu crnu bluzu i suknju sa najpopularnijim animal motivom.

Melanija i Donald Foto: CNP / AdMedia / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ovo je, po svemu sudeći, jedan od Melanijih omiljenih printova. Setimo se samo kaputa u kojem je ne tako davno ostavila jednako moćan utisak. Uska suknja sa visokim strukom i izrezom na zadnjem delu bila je sjajan izbor, a iz prve dame je evidentno izbijala neka posebna energija. Naprosto je sijala dok je držala govor i sve vreme se smejala, što je prizor koji se ne viđa baš često.

Od pamtiveka se ženska ćud poistovećuje sa karakteristikama divlje mačke. One su lukave, opasne, nepredvidive i mazne, a odeća sa animal printom podseća da u svakoj ženi kuca srce "neukroćene goropadi".

Melanija i Donald Tramp Foto: CNP / AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Efekat koji ostavlja leopard print je glamurozan, snažan i izražajan, i zbog toga svaki komad u ovom dezenu mora biti pun pogodak, kako na crvenom tepihu, tako i tokom popodnevne šetnje. A Melanija Tramp odlično zna kako se ostavlja utisak.

