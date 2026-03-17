Direktorka za ljudske resurse Kristin Kabot izjavila je u novom intervjuu da njen rastavljeni suprug ne bi bio iznenađen da ju je video van kancelarije sa Endijem Bajronom, koji joj je bio šef u trenutku kada su prošlog leta sa prijateljima otišli na koncert grupe Coldplay u Masačusetsu.

Kristin Kabot je sada prvi put stala pred kamere nakon što je s bivšim šefom uhvaćena u prisnom zanosu, i to u podkastu Opre Vinfri, "The Oprah Podcast". U ekskluzivnom isečku iz gostovanja, u kom se osvrće na „kiss cam" kontroverzu koja joj je promenila život, ona se priseća kako su se ona i njen suprug Endru zamalo sreli dok je bila sa Bajronom na koncertu u julu 2025.

- Ulazila sam na koncert i ćerka mi je poslala poruku: "Baš je super što ste ti i Endru oboje na Coldplay-u" - rekla je Kabot (koja ima dvoje dece iz prethodnog braka) u razgovoru sa Oprom Vinfri, koji će biti emitovan u utorak, 17. marta, na Jutjubu.

- Tako sam saznala da je i moj muž od kog sam rastavljena na koncertu - kaže Kabot.

- I pomislila sam: da li će biti neprijatno ako me vidi sa Endijem [Bajronom]? Mislim… ako naletim na njega - nastavlja ona. - Ali onda sam rekla sebi: na stadionu Gillette ima 55.000 ljudi, verovatno neću naleteti na njega, prenosi People.

Osvrćući se na to sada, Kabot uz smeh dodaje: - Na kraju bi zapravo bilo bolje da sam naletela na njega.

Ipak, naglašava da njen suprug ne bi bio uznemiren da ju je video blisku sa Bajronom.

- On zna koliko smo Endi i ja blisko sarađivali, zna da smo se družili, išli na ručkove i piće. To nije bio problem - kaže Kabot.

- On razume prirodu mog posla i odnose koje gradim. Delila sam radni sto sa direktorima sa kojima sam radila - dodaje ona - to je jednostavno veoma blizak odnos. I zato to nije bilo važno.

Endi Bajron, direktor koji je na koncertu grupe Coldplay uhvaćen u preljubi

Tokom koncerta, Kabot je viđena u zagrljaju Bajrona. Snimak tog trenutka - uključujući i šalu Krisa Martina sa bine o mogućoj aferi, dok je Bajron pokušavao da se sakrije - postao je viralni hit širom sveta, dobrim delom zato što su oboje u tom trenutku bili u braku.

Karijere Kabotove i Bajrona pretrpele su ozbiljan udarac: napustili su kompaniju Astronomer, tehnološku firmu u kojoj je on bio generalni direktor, a ona direktorka za ljudske resurse. Oboje su se, takođe, našli u središtu globalne medijske pažnje i javnog preispitivanja.

Kako je People pisao prošle godine, Kabot je već bila razdvojena od supruga kada je otišla na koncert sa Bajronom, dok je njen muž u isto vreme bio na svom sastanku.

Kristin Kabot, direktorka HR odeljenja koja je na koncertu grupe Coldplay uhvaćena u preljubi s direktorom kompanije

Kabot, koja je u međuvremenu podnela zahtev za razvod, rekla je prošle jeseni za New York Times da je verovala da se i Bajron u to vreme razilazi sa svojom suprugom.On se nikada nije javno oglašavao, a u međuvremenu je viđen u društvu svoje žene.

Ona je ranije izjavila za Times da između nje i Bajrona nije bilo seksualne veze i da su se te večeri na koncertu samo poljubili.

Prema najavi kompletnog intervjua sa Oprom Vinfri, očekuje se da će Kabot govoriti o trenutnom statusu svog odnosa sa Bajronom, kao i o drugim temama.

Prema rečima Vinfri, ovo gostovanje u podkastu biće jedini Kabotin intervju pred kamerama.

Kabot i njena predstavnica za medije, Dini fon Mefling, takođe će govoriti na događaju u Vašingtonu u aprilu na temu "preuzimanja kontrole nad sopstvenom pričom“.

