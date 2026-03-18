Na kraju jedne mirne ulice nalazila se stara porodična kuća u kojoj je Dragana živela godinama. Bila je to kuća puna uspomena sa starim drvenim podovima, debelim zidovima i tavanskim prostorom u kojem su se čuvale stvari iz prošlih vremena.

Tokom dana kuća je bila prijatna i poznata. Sunčeva svetlost obasjavala je stare fotografije na zidovima, a u vazduhu se osećao miris drveta i starih knjiga. Noću je, međutim, sve izgledalo drugačije. Kada bi ulica utihnula i kada bi se spustio mrak, stara kuća bi počela da proizvodi razne zvuke – škripu podova, pucketanje drveta i šum vetra kroz dimnjak. Dragana je na sve to bila navikla i godinama nije obraćala pažnju.

Neobičan zvuk usred noći

Duboko u noći Draganu je iz sna trgnulo prigušeno lupanje. U prvi mah pomislila je da joj se učinilo, ali nekoliko sekundi kasnije zvuk se ponovio. Ovoga puta bio je jasniji – kao da neko pomera nešto teško po podu.

Dragana je sela u krevet i napeto osluškivala. Zvuk je dolazio sa tavana, prostora u koji niko nije ulazio godinama. Ubrzo se začulo još nešto – sporo, nepravilno kretanje, kao da neko hoda po starim daskama.

U tom trenutku kroz glavu joj je prošlo nekoliko mogućih objašnjenja. Možda je neka životinja ušla kroz krov, možda je vetar pomerio stare stvari. Ali onda se začuo zvuk koji joj je sledio krv u venama. Bio je to zvuk pomeranja stolice. A u kući je bila potpuno sama.

Put do tavana

Nakon nekoliko minuta oklevanja, Dragana je ustala i izašla u hodnik. Slaba mesečina ulazila je kroz mali prozor i bacala blede senke po podu. Što se više približavala stepenicama koje su vodile na tavan, zvuci su postajali jasniji. Na kraju hodnika nalazile su se stare drvene stepenice koje su vodile do tavanskih vrata. Dok se penjala, svaka stepenica je glasno škrgutala.

Kada je stigla do vrha, svi zvuci su odjednom prestali. Tišina je bila toliko duboka da je mogla da čuje sopstveno disanje. Dragana je polako pružila ruku i spustila je na hladnu metalnu kvaku. U tom trenutku nešto je snažno udarilo u vrata iznutra.

Tavan

Krv joj se sledila kada je videla šta je na tavanu

Posle nekoliko sekundi skupila je hrabrost i otvorila vrata.

Tavan je bio u mraku, ali je kroz mali prozor ulazila mesečina koja je otkrivala nered po podu. Kutije su bile otvorene, stare fotografije razbacane, a jedna stolica prevrnuta.

U sredini tavana stajala je velika drvena škrinja njene bake - otvorena. A onda je primetila još nešto. U sloju prašine na podu videli su se sveži otisci stopala.

U tom trenutku iz jednog ugla začuo se tihi šum. Dragana je podigla pogled i ugledala siluetu osobe koja je stajala među starim kutijama. Kada je mesečina obasjala lice te osobe, shvatila je da to nije nikakav uljez niti nepoznata osoba.

Bila je to njena komšinica.

Neprijatna istina

Žena je izgledala jednako zatečeno kao i Dragana. U ruci je držala staru metalnu šerpu koju je upravo uzela iz jedne kutije.

"Ja… mislila sam da ovde više niko ne dolazi", promrmljala je.

Kako se ispostavilo, komšinica je već neko vreme ulazila u kuću kroz stara vrata podruma, uverena da je kuća napuštena. Povremeno je uzimala stvari za koje je mislila da nikome više ne trebaju – staru metlu, poneki alat ili kuhinjski predmet.

Tek te noći Dragana je shvatila zašto su neke stvari poslednjih meseci nestajale i zašto je ponekad čula čudne zvuke u kući.

Noć koja je počela kao misterija

Atmosfera koja je nekoliko minuta ranije delovala zastrašujuće sada je odjednom izgubila svu misteriju. Nije bilo nikakvih duhova niti neobjašnjivih pojava. Samo previše radoznala komšinica koja je mislila da je kuća napuštena. Dragana je duboko uzdahnula i pogledala razbacane stvari.

"Komšinice", rekla je mirno, "mislim da ćete sada morati sve ovo lepo da vratite na mesto."

Žena je odmah klimnula glavom. Te noći misterija sa tavana je rešena.

Ali jedno je bilo sigurno – već sutradan Dragana je odlučila da promeni bravu na tavanu.

