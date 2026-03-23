Kako piše Mirror, na Redditu je 31-godišnjakinja objasnila da se udala za svoju ljubav iz srednje škole, 30-godišnjeg Nou, nakon što su bili u vezi od njihove druge godine srednje, a zaprosio ju je ubrzo posle završetka fakulteta. Uzbuđena što će se udati za ljubav svog života, zamolila je svoju najbolju prijateljicu Điu da joj bude kuma.

Najbolje drugarice su dogovorile odlazak u kupovinu haljina s njenom majkom i sestrama, dok je Noa otišao u kupovinu odela sa svojim ocem, kumom i ostalim prijateljima, uključujući Đijinog verenika Persija.

„Kupovina haljina je išla po planu, a onda je Đia nestala. Svi su je tražili dok mi Persi nije poslao poruku u kojoj je napisao da ne mogu da nađu Nou“, ispričala je 31-godišnjakinja. Na njeno veliko ogorčenje, saznala je da su Noa i Đia pobegli da bi zajedno birali garderobu, dok su ih svi ostali tražili.

„Đia je obukla venčanicu. Moj verenik je isprobavao odela s njom. Naravno, da sam poludela. Rekla je da je samo želala da isproba haljine sada da bi uštedela vreme kada dođe na red njeno venčanje koje je sledeće godine i želela je da moj verenik glumi supruga“, ispričala je korisnica.

Kuma joj otela muža Foto: Profimedia

Kako se dan venčanja bližio, njezin verenik počeo je neobično da se ponaša, promenio je šifru na telefonu, kasno je dolazio kući i uvek je imao izgovor - previše je zauzet da provede vreme sa njom. Primetila i da njena kuma ima brojna opravdanja zašto ne može da se druži sa njom kao ranije.

„Konačno je došao dan i sve su moje deveruše izgledale predivno. Osećala sam se bolje neko ikad i mrzim što ću ovo reći, ali moja kuma je izgledala spektakularno“, opisala je. Kada je započela ceremonija i kada je mlada krenula prema oltaru, shvatila je da nema mladoženje, kao ni kume.

„Uspaničarila sam se, svi su ih tražili, a onda je kuma sva uzrujana otrčala niz prolaz i mahala rukom u znak izvinjenja. Moj verenik je došao pet minuta kasnije, izgovorili smo svoje zavete i venčali. Zabava je bila u redu sve dok nismo došli na prijem“, nastavila je svoju priču. Posle sečenja torte, njen sadašnji muž i kuma ponovno su nestali.

„Dok smo pokušavali da ih pronađemo, moja deveruša mi je rekla da su se kuma i moj muž ljubili ispred restorana i da su ih viđali prethodne večeri. Tražila sam dokaz i deveruša mi je pokazala kako se ljube. Malo je reći da sam bila ljuta“, napisala je.

Zatim je na red došao prvi ples, a kuma i njen muž su, pogađate, opet su kasnili. „Stala sam mu na noge tokom plesa svaki put kad sam mogla. Posle toga su nestali u haosu koji je usledio“, objasnila je. Kada su ponovo nestali zatražila je mikrofon i svima objavila šta njena kuma i sadašnji muž rade.

„Možda je bilo ekstremno, ali bila sam jako besna. Naravno, svi su bili šokirani. Rekla sam im da ne govore ništa osim ako ih ne uhvate ili dok ga ne napustim“, dodala je. Zahtev za razvodom podenla je samo nekoliko sati posle venčanja, a veruje u onu da ko se zadnji smeje, najslađe se smeje.

Počela je da izlazi sa Persijem, kako kaže, izdaja učinila da se njih dvoje zbliže.

VIDEO: Žena se udala za kuma na svom venčanju: