Slušaj vest

Na društvenim mrežama ljudi su testirali tri najpopularnije metode za očuvanje svežine ruža ne bi li otkrili šta zaista daje rezultate.

Eksperiment: tri načina za duži vek ruža
U testu su korišćene tri identične vaze sa ružama, ali sa različitim "receptima" za vodu:

- obična voda
- voda sa šećerom
- gazirani napitak

Cilj je bio da se vidi koja kombinacija najbolje čuva svežinu, boju i čvrstinu cveta tokom nekoliko dana.

Rezultati koji će vas iznenaditi
Već nakon kratkog vremena postalo je jasno da nisu sve metode podjednako efikasne.

- Obična voda – ruže su najbrže počele da venu i gube svežinu
- Voda sa šećerom – pokazala je nešto bolje rezultate, ali ne značajno
- Gazirani napitak (Sprite) – ruže su najduže ostale sveže i zadržale lep izgled

Razlog za to leži u sastavu napitka – šećer hrani cvet, dok blaga kiselost pomaže boljoj apsorpciji vode.

Trikovi da ruže u vazi duže traju Foto: sveta teren / Alamy / Profimedia

Zašto ruže reaguju na ove trikove

Cveće upija vodu kroz stabljiku zahvaljujući procesu kapilarnog kretanja - tečnost putuje od dna ka laticama i održava ih svežim

Zbog toga sastav te tečnosti direktno utiče na to koliko će cvet dugo trajati. Ako želite da vaše ruže traju što duže i izgledaju kao sveže kupljene, ovaj mali eksperiment pokazuje da obična voda nije najbolja opcija.

Jednostavan trik sa gaziranim napitkom može značajno produžiti njihov vek i očuvati njihovu lepotu – bez skupih preparata i komplikovanih postupaka.

(Kurir.rs/Blic)

Ne propustiteŽenaKada i kako se pravilno orezuju ruže: Korak po korak - vodič za najlepšu baštu u kraju!
profimedia-0003098372.jpg
ŽenaBujaće kao iz vode: Evo šta treba da uradite sa ružama u avgustu da bi cvetale kao nikada pre!
profimedia-0003098372.jpg
ŽenaODREĐENOM BOJOM ŠALJETE PORUKU: Pazite kakvu ružu poklanjate
ŽenaŠta svako dvorište treba da ima: Cveće koje čuva kuću i ukućane, donosi boljitak i uspeh! (FOTO)
dvoriste.jpg

 VIDEO: Napravite organsku prihranu za cveće: 

Kako da napravite organsku prihranu za cveće od kore banane  Izvor: TikTok/chelsychristina