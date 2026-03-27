Blagosiljanje hrane je jedna od najvažnijih katoličkih tradicija u vezi sa proslavom Uskrsa. Na Veliku subotu vernici masovno odlaze u crkve sa uskršnjim korpicama u kojima se nalaze odabrani proizvodi. Sadržaj korpice ponekad može da iznenadi sveštenike. Šta bi trebalo da se nađe u uskršnjoj korpici, a šta nikako ne bi trebalo stavljati?

Tradicionalnu uskršnju korpicu najčešće čine uskršnja jaja, hleb, suhomesnati proizvodi, so, biber i drugi začini. Nekad su se na blagosiljanje u crkvu nosila sva jela pripremljena za uskršnju trpezu. Domaćice su pakovale hranu u pletenu korpu od pruća, prekrivenu belim lanenim stolnjakom i ukrašenu zelenim grančicama. Vremenom je sadržaj korpe sveden na simbolične proizvode koji imaju posebno značenje u hrišćanskoj tradiciji, ali mnogi vernici danas iznenađuju sveštenike kad na Veliku subotu donesu proizvode koji nemaju nikakvu religijsku vezu sa Uskrsom.

Šta ne treba stavljati u uskršnju korpicu?

Iako je kod rimokatolika blagosiljanje hrane pre najveći hrišćanski praznik lep običaj, važno je zapamtiti da nisu svi proizvodi prikladni za korpicu. U korpici ne bi trebalo da se nađu:

slatkiši, kao što su čokoladice, bombone ili lizalice – oni nemaju simbolično značenje u crkvenoj tradiciji,

alkohol i druge opojne supstance - jedina tečnost koja se može blagosiljati je voda,

čokoladni zeka – zec je svetovni simbol koji nije povezan sa hrišćanstvom,

igračke, plišane igračke,

nakit,

novac,

drugi lični predmeti.

Uskršnja korpa hrane

Posebno iznenađuje stavljanje novca i nakita u korpicu. To je narodni običaj koji nije deo zvanične crkvene tradicije, ali se u mnogim domovima i dalje praktikuje. Blagosiljani novčić treba da simbolizuje blagostanje, sreću i materijalnu sigurnost za narednu godinu. Najjednostavnije rečeno – treba da "privuče" obilje. S druge strane, nakit, posebno zlatni, u narodnoj tradiciji se smatrao simbolom vrednosti, trajnosti i zaštite. Verovalo se da blagosiljan nakit dobija moć koja štiti vlasnika i donosi sreću.

Šta staviti u uskršnju korpicu?

Sveštenici podsećaju da u uskršnjoj korpici treba da se nađu samo proizvodi koji imaju religijsku simboliku. Evo najvažnijih:

Jaja – simbolizuju novi život, preporod i vaskrsenje

Hleb – nekada se blagosiljala pasha, danas je to hleb, koji je osnovna hrana i simbol Hrista kao hleba života

Suhomesnati proizvodi – meso i suhomesnato označavaju blagostanje i obilje

Sir – simbol prijateljstva čoveka sa domaćim životinjama

Rendani ren – simbolizuje prevazilaženje gorčine Hristove muke

Uskršnja pogača – simbol savršenstva i umeća, tradicionalno bi trebalo da bude domaći kolač

So – simbol trajnosti, besmrtnosti, zaštite života, gostoprimstva i saveza sa Bogom

Jagnje – nedvosmisleno povezano sa vaskrslim Hristom

Voda – simbolizuje Duha Svetoga koji pere od greh

Blagosiljana hrana trebalo bi da se nađe na trpezi za uskršnji doručak. Tad se sadržaj korpice deli sa članovima porodice. Tradicionalno se na stolu nalaze i čorba, ruska salata, suhomesnato, punjena jaja, pašteta i bela kobasica, piše kuchnia.fakt.pl

