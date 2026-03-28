Pravoslavna brojanica sa 33 čvorića koja se koristi za molitvu i ponavljanje Isusove molitve.

Brojanicanije samo predmet, ona je simbol vere i podsetnik na duhovni život. Zato je važno znati kako pravilno postupati sa njom, čak i kada se ošteti.

Brojanica je važan verski simbol u pravoslavlju, ali se vremenom može oštetiti ili pokidati. Mnogi se tada pitaju – da li je u redu baciti je i kako pravilno postupiti?

Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, brojanica nije običan predmet i ne treba je posmatrati kao amajliju ili modni detalj, već kao simbol vere i sredstvo za molitvu.

Koja je prava svrha brojanice?

Brojanica se prvenstveno koristi za brojanje molitvi, posebno kod monaha, kako ne bi brojali na prste tokom molitvenog pravila. Iako je danas mnogi nose kao ukras, njeno pravo značenje je duhovno. Nije pogrešno nositi je i ako niste monah, ali je važno razumeti njenu simboliku i odnositi se prema njoj sa poštovanjem.

Šta nikako ne treba raditi?

Jedna od najčešćih grešaka jeste bacanje stare ili pokidane brojanice u smeće. To se ne smatra ispravnim, jer je reč o verskom predmetu.

Šta uraditi sa starom ili pokidanom brojanicom?

Preporučuje se da se pokidana ili stara brojanica spali, odnosno da potpuno izgori. Na taj način se pokazuje poštovanje prema veri i izbegava neprimereno odlaganje svetinje.

Da li brojanica mora da se dobije na poklon?

Postoji verovanje da brojanicu ne treba kupovati za sebe, već da mora biti poklon. Međutim, to je samo sujeverje i nema utemeljenje u pravoslavnom učenju. Možete je slobodno kupiti za sebe, ali je najvažnije da živite u skladu sa verom, jer sama brojanica bez toga nema „magijsku moć“.

