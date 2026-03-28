Da li je vruća hrana zaista opasna za frižider? Saznajte šta kažu stručnjaci, koje su realne posledice i kako da pravilno ohladite jelo. Naime, oni sada naglašavaju da problem nije toliko u samom činu, koliko u načinu na koji to radite.

Kako frižider zapravo funkcioniše

Frižider hladi prostor tako što iz unutrašnjosti izvlači toplotu i izbacuje je napolje. Kada ubacite vruće jelo, uređaj mora da radi jače i duže kako bi nadoknadio nagli porast temperature. Zamislite to kao pokušaj da rashladite sobu dok je rerna uključena. Sistem jednostavno mora više da se napregne.

Šta su potencijalne posledice

Veće opterećenje uređaja: Najveći udar trpi kompresor, koji radi bez pauze kako bi spustio temperaturu. Dugoročno, to može skratiti vek trajanja frižidera.

Rizik za druge namirnice: Vruća hrana može podići temperaturu u frižideru. To znači da su mlečni proizvodi, meso i gotova jela izloženi većem riziku kvarenja.

Vruću šerpu nemojte stavljati u frižider Foto: purplefence / Alamy / Profimedia

Vlaga i neprijatni efekti: Para iz vruće hrane stvara kondenzaciju, što može dovesti do leda, neprijatnih mirisa pa čak i pojave buđi.

Oštećenje polica: Vruće posuđe može deformisati plastiku ili oštetiti staklene police zbog nagle promene temperature.

Veća potrošnja struje: Frižider tada troši više energije, jer mora intenzivnije da radi kako bi se temperatura stabilizovala.

Da li su moderni frižideri otporniji

Novije generacije frižidera jesu izdržljivije. No Frost sistemi i inverter kompresori bolje podnose promene temperature. Ipak, čak i proizvođači savetuju da hrana ne bude prevruća kada je stavljate unutra. Pravilo i dalje važi, samo uz malo više fleksibilnosti i veću dozu tolerancije na toplotu.

Pravilno ohlađeno jelo ne razvija bakterije

Postoji i druga strana priče. Hrana koja dugo stoji na sobnoj temperaturi može biti rizična zbog razvoja bakterija. Zato stručnjaci savetuju da kuvana jela ne ostavljate napolju duže od dva sata, a po vrućini i kraće.

Ako želite da budete sigurne, postoji nekoliko jednostavnih trikova, a cilj je da se temperatura što brže spusti, ali bez dugog stajanja na sobnoj temperaturi.

- Najefikasnije je da jelo podelite u manje porcije jer se brže hlade.

- Možete koristiti i hladnu vodu ili led za ubrzavanje procesa.

- Dobra opcija je i da ostavite hranu na promaji ili blizu otvorenog prozora.

Sačekajte da se hrana ohladi Foto: Daniel Krasoń / Alamy / Profimedia

Ako baš morate da stavite vruće, smanjite rizik

U situacijama kada nemate izbora, postoje načini da smanjite rizik. Sačekajte da jelo makar malo izgubi temperaturu, stavite ga na višu policu i ispod posude postavite zaštitu poput drvene daske ili krpe.

Jednokratno ubacivanje vruće hrane neće napraviti veliku štetu. Problem nastaje kada to postane navika.

Zaključak koji vredi zapamtiti

Vruća hrana u frižideru nije strogo zabranjena, ali zahteva oprez. Najbolje rešenje je balans – ne ostavljajte jelo predugo napolju, ali ga ni ne stavljajte odmah vrelo.

Na kraju, nije stvar u pravilima koja ste odavno čuli, već u razumevanju kako da očuvate i hranu i uređaje u svom domu.

(Kurir.rs/ Blic žena)