Tikvicesu jedno od najpopularnijih sezonskih povrća jer mogu da se pripreme na bezbroj načina – prže se, peku, pohuju, pune ili dodaju u čorbe i razna jela. Ipak, mnogi prave ključne greške zbog kojih tikvice postaju mlitave, gnjecave i bez ukusa.

Kuvar Vuk iz jednog beogradskog restorana upozorava da su dve greške presudne za krajnji rezultat.

1. Priprema na niskoj temperaturi

Jedna od najčešćih grešaka je kuvanje ili pečenje tikvica na niskoj temperaturi. Zbog visokog sadržaja vode, tikvice ne podnose dugu i laganu termičku obradu. Kada se spremaju na slaboj vatri, počinju da puštaju vodu, što dovodi do toga da postanu gnjecave i bezukusne.

Kako bi ostale cele, ali lepo omekšale, tikvice treba kratko pripremati na visokoj temperaturi. Tako će dobiti lepu, blago karamelizovanu koricu, dok će unutrašnjost ostati čvrsta i sočna. Odličan izbor je i priprema na roštilju, odnosno grilovanje, jer zadržavaju teksturu i dobijaju puniji ukus.

2. Preduga termička obrada

Druga velika greška je predugo kuvanje ili pečenje tikvica. Tikvice veoma brzo prelaze iz sirovih u prekuvane, pa je važno pažljivo pratiti vreme pripreme. Ako ih ostavite predugo na šporetu ili u rerni, izgubiće strukturu i postaće kašaste.

Posebno treba obratiti pažnju kada se dodaju u čorbe i variva, najbolje ih je ubaciti pred sam kraj kuvanja, kako bi zadržale savršenu teksturu.

Saveti profesionalnih kuvara

- Tikvice secite na veće komade kako se ne bi prekuvale.

- Kratko ih pržite ili pecite na jakoj temperaturi.

- Uvek ih dodajte na kraju pripreme jela.

- Izbegavajte dugo dinstanje.

Ako izbegnete ove greške, tikvice će svaki put biti savršeno pripremljene.

VIDEO: Recept za jelo od tikvica i spanaća: