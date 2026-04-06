Šta obavezno treba da se nađe u uskršnjoj korpi: Sveštenici upozoravaju na greške koje vernici prave za najveći hrišćanski praznik
Blagosiljanje hrane na Veliku subotu jedan je od najvažnijih i najlepših običaja uoči Uskrsa. Vernici tada u crkvu donose pažljivo pripremljene korpe sa namirnicama koje će se naći na prazničnoj trpezi, ali i nositi duboku simboliku vere, zajedništva i novog početka.
Ipak, kako upozoravaju sveštenici, poslednjih godina ovaj običaj sve češće gubi svoje pravo značenje.
"Krstimo se kad vidimo šta sve ljudi stave u korpu - od slatkiša do novca i nakita“, iskreno priznaje jedan sveštenik, naglašavajući da se suština tradicije polako zaboravlja i zamenjuje pogrešnim verovanjima.
Kada običaj izgubi smisao
Nekada su vernici u korpama donosili gotovo sva jela pripremljena za Uskrs, ali danas se običaj sveo na ono najvažnije – simbolične namirnice koje imaju jasno duhovno značenje. Problem nastaje kada se u korpu ubacuju stvari koje nemaju nikakve veze sa verom, već potiču iz sujeverja ili savremenih navika.
Sveštenici posebno upozoravaju da sledeće stvari ne treba da se nađu u uskršnjoj korpi:
- slatkiši poput čokolada i bombona
- alkohol (osim vode)
- čokoladne figurice (poput zeke)
- igračke i plišani predmeti
- novac i nakit
„Ljudi često veruju da će novac ili zlato doneti sreću i blagostanje, ali to nema nikakve veze sa crkvenim učenjem“, naglašava sagovornik.
Šta je pravilno poneti u crkvu
Za razliku od toga, svaka namirnica koja se tradicionalno nosi ima svoju simboliku i duboko značenje:
- Jaja - simbol novog života i vaskrsenja
- Hleb - simbol Hrista i duhovne hrane
- Meso - znak blagostanja i kraja posta
- Sir - simbol zajedništva i radosti
- Ren - podsećanje na stradanje i gorčinu
- So - zaštita i trajnost
- Jagnje - simbol Hristovog vaskrsenja
- Voda - duhovno očišćenje
Blagosiljana hrana potom se deli sa porodicom za uskršnji doručak, što nije samo obrok, već čin zajedništva, zahvalnosti i duhovne povezanosti.
Poruka koja se ne menja
Suština ovog običaja nikada nije bila u količini niti u raskoši korpe, već u veri i razumevanju onoga što ona predstavlja.
„Bolje manje, ali sa verom, nego puno - bez razumevanja“, poruka je koju sveštenici sve češće upućuju vernicima.
U vremenu kada se tradicija lako pretvara u formu bez suštine, možda je baš Uskrs prilika da se podsetimo pravih vrednosti - skromnosti, vere i porodične bliskosti.
(Kurir.rs/ Ona.rs)
