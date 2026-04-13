Ljuske jaja mogu poslužiti kao vredan dodatak ishrani ptica koje vam dolaze u dvorište, a proleće je idealno vreme da im ih ponudite.

Zašto je to važno, objašnjava Mauren Eiger, direktorka organizacije za zaštitu ptica "Help Wild Birds".

- Ljuske jaja gotovo svakodnevno bacamo, a zapravo su bogate kalcijumom i mineralima. Ptice posebno trebaju dodatni kalcijum nakon sezone gnežđenja - ističe.

Upravo u proleće ženke imaju povećane potrebe za ovim hranljivim materijama jer im pomažu u stvaranju čvrstih jaja, što direktno utiče na uspešno izležavanje i veće šanse za preživljavanje mladih ptica.

Postupak

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ljuske ne biste smeli samo tako ostaviti na hranilici. Sirove ljuske mogu sadržati bakterije poput salmonele, koje mogu ugroziti zdravlje ptica, pa ih je pre upotrebe važno termički obraditi. Postupak je vrlo jednostavan. Ljuske najpre isperite vrućom vodom, a zatim ih rasporedite na pleh za pečenje. Stavite ih u rernu zagrejanu na 120 stepeni i pecite oko deset minuta. Nakon toga ih ostavite da se ohlade - trebalo bi da postanu krhke i lako lomljive.

Kada su spremne, usitnite ih u vrlo sitne komadiće. To je važno jer veći komadi mogu predstavljati opasnost od gušenja za ptice. Tako pripremljene ljuske možete staviti na hranilicu ili ih jednostavno posuti po dvorištu, piše Express.

Posebno će ih ceniti vrste poput sjenica, vrabaca, kosova, zeba i crvendaća, pa postoji velika šansa da će vaš vrt ubrzo postati njihovo omiljeno okupljalište.

Korist u dvorištu

Osim za ptice, ljuske jaja mogu imati vrlo široku i korisnu primenu u baštovanstvu, posebno ako težite prirodnim i ekološkim rešenjima. Kada ih usitnite u sitne komadiće ili gotovo u prah, postaju vredan izvor kalcijuma koji pomaže jačanju biljnih ćelija i podstiče zdrav rast. Kalcijum je posebno važan za biljke poput paradajza, paprika i tikvica jer sprečava pojavu truleži na vrhovima plodova.

Osim toga, dodavanjem ljuski u zemlju poboljšava se njena struktura i dugoročna plodnost. Još jedna praktična prednost je njihova uloga u zaštiti od štetočina. Oštri rubovi zdrobljenih ljuski mogu delovati kao prirodna barijera protiv puževa i golih puževa, koji izbegavaju prelazak preko takve površine. Iako ova metoda nije uvek stopostotno efikasna, može značajno smanjiti štetu na mladim biljkama, posebno u kombinaciji sa drugim prirodnim merama zaštite. Ljuske se mogu posipati oko stabljika biljaka ili po ivicama gredica kako bi se stvorila zaštitna zona.

Dodatno, ljuske jaja mogu se koristiti i kao deo komposta, gde se postepeno razgrađuju i obogaćuju smesu mineralima. Ako ih prethodno dobro usitnite, proces razgradnje biće brži i efikasniji.

Takođe, ljuske jaja mogu biti biorazgradivi spremnik bogat hranljivim materijama za klijanje semena. Napunite pola ljuske jajeta supstratom i posadite seme. Kada su sadnice spremne za presađivanje, možete posaditi celu ljusku jajeta direktno u zemlju jer će se ljuska razgraditi i dati tlu dodatne hranljive materije.

Sve to čini ljuske jaja jednostavnim, dostupnim i održivim rešenjem za svakog baštovana koji želi da smanji otpad i istovremeno poboljša kvalitet svog dvorišta.

