U svojoj 33. godini, Laura Adelejeje svesno je potiskivala signale koje joj je organizam slao, trpeći neprestane bolove. Međutim, svega sedam dana nakon što je izgovorila sudbonosno "da", njena svakodnevica se dramatično urušila. Umesto planiranog medenog meseca i bračne idile, završila je na hitnom operacionom stolu zbog kritičnog zdravstvenog stanja.

"Sve planove o kojima sam sanjala, sve što sam zamišljala, izbrisala je rečenica: "Nemaš mnogo vremena, možda samo par meseci", prisetila se ona onoga što joj je zauvek promenilo život.

Borba na granici između života i smrti

Patnja kroz koju je prolazila bila je gotovo neopisiva. Laura je provela četiri nedelje na intenzivnoj nezi, primivši šest transfuzija krvi, dok je njeno telo kopnilo – sa 52 kilograma spala je na svega 36. Obične životne radnje za nju su postale nepremostive prepreke.

"Čak ni pranje zuba nisam mogla sama da obavim", otkrila je, opisujući nemoć koja ju je savladala.

Ubeđena da joj kuca poslednji čas, počela je da sastavlja oproštajne poruke svom suprugu i porodici. Lekarske prognoze bile su surove: procenjeno je da joj je preostalo još samo 60 dana života. Dok se fizički gasila, priznala je da je emocionalni bol zbog neostvarenih želja bio daleko snažniji od telesnog.

"Počela sam da se opraštam od svih koje volim. Najviše me bolelo to što sam shvatila koliko stvari nisam stigla da uradim."

Preokret i nova životna filozofija

Ova bolna spoznaja postala je gorivo za njen oporavak. Zahvaljujući stručnosti lekara i neverovatnoj unutrašnjoj snazi, Laura je dobila drugu šansu. Danas su prognoze za njenu budućnost znatno vedrije, a ona je odlučila da svoju ranjivost pretvori u snagu, deleći svoju priču sa hiljadama ljudi na društvenim mrežama. Snimci sa njenog venčanja sada nose duboku pouku za milione onih koji ih gledaju.

"Nikada ne čekajte. Živite kao da vam je svaki dan poslednji. Ako nešto ne uspe, nema veze – idite dalje. Kad sam mislila da ću umreti, nisam žalila za onim što jesam – već za onim što nisam."

Ispovest žene koja je pred venčanje dobila dijagnozu Foto: Karan Kapoor / Carte Blanche / Profimedia

Počnite da živite odmah

Iako su mnogi iz njenog okruženja tek nedavno shvatili koliko je blizu smrti bila, Laura ne žali što je otvorila dušu javnosti. Njen savet svima koji prolaze kroz teške periode je da ne pokušavaju da se vrate na ono što su bili pre nesreće.

"Ne pokušavajte da vratite stari život. Prigrlite novu verziju sebe – jaču i otporniju. Nemamo vremena koliko mislimo. Počnite da živite – sada."

Ova sudbina služi kao opomena svima nama da je zdravlje krhko, a vreme najvredniji resurs koji ne smemo olako trošiti.

