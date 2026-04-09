Krompir salata odavno ima posebno mesto na trpezi za Veliki petak, a mnogi je biraju jer je jednostavna, zasitna i odlično se slaže uz posna jela. Ipak, i kod ovog naizgled običnog recepta postoji mali trik koji može da napravi veliku razliku u ukusu.

U svojoj klasičnoj verziji krompir salata se priprema sa lukom, sirćetom, uljem, solju i biberom, ali postoji jedan dodatak koji joj daje sočniju teksturu i nešto puniji, blago pikantan ukus.

Tajna je u senfu

Iako mnogi krompir salatu prave po starom, proverenom receptu, senf je sastojak koji ovo jelo može da podigne na viši nivo. Dovoljna je mala količina da salata dobije kremastiju notu i izraženiji ukus, a da pritom ne izgubi svoju jednostavnost.

Upravo zbog toga ova verzija može biti dobar izbor za sve koji žele da na prazničnu trpezu unesu malu promenu, bez komplikovane pripreme.

Recept za krompir salatu sa senfom

Sastojci:

1 kilogram krompira

1 ljubičasti luk srednje veličine

1 kašičica senfa

100 mililitara vode

1 kašika jabukovog sirćeta

3 kašike suncokretovog ulja

sveže mleveni biber po ukusu

pola kašičice soli

1 kašika seckanog peršuna Priprema:

Krompir dobro operite, stavite u šerpu sa hladnom vodom i kuvajte oko pola sata, odnosno dok ne omekša. Kada je skuvan, prebacite ga u hladnu vodu kako bi se lakše oljuštio. Čim se malo prohladi, oljuštite ga i isecite na kolutove ili kriške. Luk sitno iseckajte, dodajte ga u činiju sa krompirom i lagano promešajte. U posebnoj posudi sjedinite senf, ulje, vodu i jabukovo sirće, pa dobijeni preliv prelijte preko krompira. Sve pažljivo izmešajte kako se krompir ne bi raspao, a zatim ostavite salatu oko sat vremena da se ukusi lepo sjedine. Na kraju dodajte sitno seckan peršun, a po potrebi još malo posolite i pobiberite. Salatu još jednom lagano promešajte i poslužite.

