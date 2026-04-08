Slušaj vest

Jedna žena progovorila je, nakon što je pevačica Lizo otkrila da je bila nevina do svojih ranih tridesetih, rekavši da, baš kao i zvezda, odbija da pristane na kompromise.

Loren Foto: itslaurenciaga/Instagram

Loren Harkins ima 35 godina, ali nikada nije bila na sastanku, imala partnera niti bila intimna sa nekim. Iako je mnogi u komentarima na internetu nazivaju "narcisom", ili čak tvrde da laže o svom nedostatku seksualnog iskustva, Loren brani svoj izbor, a njega deli i pop zvezda, koja je u podkastu Frends kip sikrets (Friends Keep Secrets) izjavila da je "kasno procvetala".

Sada 37-godišnja zvezda otkrila je da je izgubila nevinost 2020. godine, nakon što je sebi obećala da neće imati seksualne odnose dok ne osvoji Gremi, i priznala je da je ranije "lagala" o tome, implicirajući da je imala seks.

Za Loren, čuti ovo priznanje ove nedelje bilo je pravo olakšanje

"Osvežavajuće je kada je neko iskren o nečemu što se obično krije", izjavila je za Loren.

"Ono što mi je najviše privuklo pažnju nije bio vremenski okvir, već činjenica da je donela ličnu odluku i ostala pri njoj. To ne treba označavati kao 'kasno' ljudi treba da preduzmu korake onda kada su spremni. Svako ima svoj sopstveni tempo."

Takođe, Loren insistira na tome da je nevinost u odraslom dobu češća nego što ljudi pretpostavljaju. Ova kreatorka sadržaja, koja živi u Mejnu u SAD-u i redovno objavljuje o svojoj nevinosti na društvenim mrežama, kaže:

"I dalje postoji stigma oko toga, pa mnogi ljudi to zadržavaju za sebe. Ali na osnovu broja komentara i poruka koje dobijam, jasno je da ima mnogo više ljudi u toj poziciji nego što bi većina očekivala samo ne govore o tome javno. Definitivno postoji društveni pritisak, naročito u mlađem uzrastu, da se uklopite u ono što se smatra normalnim. Ali nikada se nisam osećala posramljeno zbog toga, niti sam osećala potrebu da se lažno predstavljam. To je nešto o čemu mi je prijatno da govorim, a to što se izdvajam vidim kao snagu."

Loren nije religiozna i ne "čuva se" za brak, što su uobičajene pretpostavke o tome zašto je ostala nevina ali se suočila sa brojnim kritikama zbog svog izbora.

Rekla je: "Kritike obično spadaju u predvidljive kategorije tvrdnje da lažem, da sam 'istekla', da tražim pažnju, da sam narcisoidna, šta god vam padne na pamet. U ovoj fazi, to me ne dotiče. Kolektivno se i dalje držimo tih zastarelih pretpostavki o nevinosti posebno o nevinosti odraslih kao da to automatski signalizira nešto krhko, povučeno ili socijalno zakržljalo. Ništa ne volim više nego da razbijam ove stereotipe, kao neko kome neprestano govore da ne 'izgledam' ili se ne 'ponašam' kao nevina osoba."

Iako se nada da će jednog dana biti u dugoj vezi, Loren je odlučila da nema decu, pa stoga ne oseća nikakvu žurbu.

Dodala je: "Ne osećam potrebu da bilo šta forsiram; radije bih sačekala vezu i muškarca koji će mi zaista biti suđeni."