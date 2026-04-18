Stari hleb očas posla postaje svež i mekan: Genijalan trik koji domaćice kriju, više nećete bacati pare
Ovaj mali kuhinjski trik postao je hit među domaćicama jer daje neverovatne rezultate, stari hleb ponovo postaje mekan iznutra, a spolja hrskav i mirisan, baš kao iz pekare.
Kako najbolje iskoristiti stari hleb?
Suština je jednostavna, hleb nije “pokvaren”, već je samo izgubio vlagu. Rešenje? Vratiti mu vlagu na pravi način.
Postupak:
- Uzmite staru veknu (1–3 dana staru)
- Kratko je pokvasite pod blagim mlazom vode (ne natapati!)
- Stavite u već zagrejanu rernu na 180–200°C
- Pecite 5–7 minuta
Rezultat? Hrskava korica i mekana sredina kao da je hleb upravo kupljen. Tokom zagrevanja, voda sa površine isparava i stvara paru, a para prodire u unutrašnjost hleba, vraća mu elastičnost o "oživljava" teksturu. Zato ovaj trik gotovo uvek uspeva, bez obzira na vrstu hleba.
Mleko za još bolji rezultat
Ako želite još ukusniji rezultat, zamenite vodu mlekom.
Prednosti:
- lepša, zlatna korica
- blago slatkast ukus
- bogatija aroma
Ovaj trik je idealan za slatke varijante doručka ili tople sendviče.
