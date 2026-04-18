Ovaj mali kuhinjski trik postao je hit među domaćicama jer daje neverovatne rezultate, stari hleb ponovo postaje mekan iznutra, a spolja hrskav i mirisan, baš kao iz pekare.

Kako najbolje iskoristiti stari hleb?

Suština je jednostavna, hleb nije “pokvaren”, već je samo izgubio vlagu. Rešenje? Vratiti mu vlagu na pravi način.

Postupak:

- Uzmite staru veknu (1–3 dana staru)
- Kratko je pokvasite pod blagim mlazom vode (ne natapati!)
- Stavite u već zagrejanu rernu na 180–200°C
- Pecite 5–7 minuta

Bajati hleb može biti mekan i svež za svega par minuta Foto: Mykola Sosiukin / Alamy / Profimedia

Rezultat? Hrskava korica i mekana sredina kao da je hleb upravo kupljen. Tokom zagrevanja, voda sa površine isparava i stvara paru, a para prodire u unutrašnjost hleba, vraća mu elastičnost o "oživljava" teksturu. Zato ovaj trik gotovo uvek uspeva, bez obzira na vrstu hleba.

Mleko za još bolji rezultat

Ako želite još ukusniji rezultat, zamenite vodu mlekom.

Prednosti:

- lepša, zlatna korica
- blago slatkast ukus
- bogatija aroma

Ovaj trik je idealan za slatke varijante doručka ili tople sendviče.

kolač, stari hleb, kolač od starog hleba
integralni hleb isečen na kriške serviran na drvenoj dasci pored činijice sa semenkama
