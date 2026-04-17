Verovatno ste ih bezbroj puta videli. Kesice sa kuglicama stižu u svakoj kutiji sa cipelama ili patikama, a većina ljudi ih automatski baci u kantu. Ako obuću čuvate u originalnim kutijama, moguće je da kesice samo ostanu unutra, neprimećene i neiskorišćene. Ipak, jeste li se ikada zapitali čemu tačno služe, kako rade i koliko zapravo mogu da vam koriste?

U tim kesicama nalaze se sitne kuglice od silika-gela. Reč je o upijačima vlage, silikonskom gelu čiji je glavni zadatak da održi predmete suvim i da spreči stvaranje buđi i neprijatnih mirisa.

Često se koriste i u automobilima, kako bi se smanjilo zamagljivanje stakala. Ako vam telefon upadne u vodu, silika-gel takođe može da pomogne. Koristi se i za očuvanje svežine hrane i zaštitu starih fotografija od vlage.

Evo nekoliko najkorisnijih načina da ih iskoristite:

Silika gel kesicu možete iskoristiti za mnoge stvari

1. U kuhinji

Ako želite da zaštitite vitamine i suplemente od vlage, ubacite nekoliko kesica silika-gela u posudu i dobro je zatvorite. Možete da ih stavite i u kesu sa hranom za ljubimca, kako bi granule ostale suve i hrskave.

2. U ormanu

Kesice možete da ubacite u korpu za prljav veš ili da ih rasporedite po garderoberu u kojem držite opranu i složenu odeću. Na taj način će upijati višak vlage, a mogu da pomognu i kod isušivanja vlažnih cipela i čizama, sprečavajući razvoj neprijatnog mirisa.

3. Za "kvarove" u kući

Silika-gel možete da postavite između prozora kako biste sprečili kondenzaciju i pojavu kapljica na staklu. Odličan je i kao prva pomoć za telefon koji je upao u vodu. Sačuvajte kesice, stavite telefon u zatvorenu kesu zajedno sa više paketića silika-gela i ostavite da odrade svoje, umesto da ga stavljate u pirinač. Takođe, ako imate važna dokumenta ili stare fotografije, ubacite nekoliko kesica u kutiju u kojoj ih čuvate, zaštitiće ih od vlage tokom vremena.

Silika gel kesice možete iskoristiti ako pokvasite mobilni

4. Na putovanju

Tokom putovanja, silika-gel je odličan saveznik u koferu. Rasporedite nekoliko kesica među garderobom kako biste je održali suvom i svežom. Ako pakujete vlažan kupaći kostim ili mokre peškire, obavezno dodajte i kesice silika-gela, jer će znatno brže povući višak vlage.

